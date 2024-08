¡No caigas! Así funciona la llamada de estafa telefónica con el sí

Las estafas telefónicas no son nada nuevo, sino que han existido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no se han mantenido estáticas. Los delincuentes usan sistemas cada vez más complejos para obtener información de sus víctimas y conseguir los objetivos. Recientemente, comenzó a viralizarse cómo responder “sí" podría convertirse en una amenaza si se recibe alguna llamada de estafa.

La llamada de estafa del “sí” surgió como una amenaza creciente en el ámbito de los fraudes telefónicos, ya que aprovecha una simple respuesta afirmativa para llevar a cabo distintos tipos de engaños.

¿Cómo funciona la llamada de estafa del sí?

La estafa conocida como “la llamada de estafa del ‘sí'" se basa en obtener el consentimiento de la víctima a través de una respuesta afirmativa. Este tipo de engaño puede presentarse de dos formas:

En la primera modalidad, el estafador realiza una llamada y, al recibir un “sí" de la víctima, activa una grabación que supuestamente formaliza la contratación de un servicio por un importe determinado. Posteriormente, el estafador solicita a la víctima que devuelva la llamada a un número en el que se le piden datos personales para cancelar el servicio. Sin embargo, el verdadero objetivo es robar información delicada, como datos bancarios o de cuentas en línea.

La segunda modalidad, implica que el estafador se haga pasar por una entidad legítima, como un banco o una compañía de servicios, y formule preguntas que llevan a la víctima a responder “sí". De este modo, se utiliza para registrar servicios a nombre de la víctima sin su consentimiento y llevan a cabo acciones fraudulentas bajo la apariencia de legitimidad, según la Organización de Consumidores y Usuarios de España.

¿Qué hacer si caí en la estafa del sí?

Si sospechas que caíste en la estafa del sí, debes analizar tus movimientos sin caer en la desesperación:



Revisa tus movimientos bancarios regularmente.

Cambia contraseñas de cuentas que puedan estar comprometidas.

Denuncia el fraude a las autoridades pertinentes y conserva toda la documentación relacionada.

¿Cómo prevenir las estafas telefónicas?

Para evitar ser víctima de estafas telefónicas, es crucial mantenerse alerta y actuar con precaución ante cualquier llamada inesperada. Estos son algunos consejos importantes:



Cuelga si es sospechoso : Si recibes una llamada que te parece dudosa, lo mejor es colgar de inmediato.

: Si recibes una llamada que te parece dudosa, lo mejor es colgar de inmediato. No compartas información personal : Nunca proporciones información bancaria o personal a quienes te llamen.

: Nunca proporciones información bancaria o personal a quienes te llamen. Instala soluciones de seguridad : Asegúrate de tener un software de seguridad actualizado en tus dispositivos para protegerte contra fraudes y malware.

: Asegúrate de tener un software de seguridad actualizado en tus dispositivos para protegerte contra fraudes y malware. Nunca respondas con un “sí".

