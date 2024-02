Así puedes enseñar a tu perro a dar la pata, según experta

El tener un perro como mascota no solo implica sacarlo a pasear o jugar con él, es importante buscar darles estímulos mentales que les permita un mejor desarrollo y poder ayudarlos en su aprendizaje, para esto no es necesario tener objetos, expertos han asegurado que enseñarle trucos a nuestro can podría cumplir con esta tarea; en este caso enseñar a nuestro perro a dar la pata podría ser una actividad fácil y estimulante.

Enseñar a tu perro a dar la pata es uno de los trucos más básicos y fáciles de enseñar, siendo una habilidad que permite enseñar movimientos más complicados a nuestra mascota. Los expertos han mostrado los pasos para poder enseñar a nuestro amigo a darnos la pata, estos métodos pueden ser usados para otros trucos que le desees enseñar a tu amigo peludo.

Pasos para enseñar a tu perro a dar la pata

Es importante señalar que los perros tienen la inteligencia de un niño de 2 años , por lo que son capaces de aprender muchas cosas a lo largo de su día. Pero, para que puedan lograr memorizarlas es necesario darles estímulos constantes y así podrán aprender la habilidad y hacerla cada que se los pidamos; para poder enseñar a tu perro a dar la pata se requiere:



Un lugar adecuado. Expertos señalan que se pide tener un lugar sin estímulos para que sea posible que nuestra mascota no se distraiga y mantenga la concentración en nosotros para poder enseñarle el truco. Colocarse frente a él. En una de tus manos mantén un premio o trozo de comida, asegúrate que lo vea y párate frente a él, esto ayudará a que esté concentrado en ti y tus acciones. Haz que se siente. Aunque no es necesario, es mejor si tu perro sabe sentarse, si tu mascota no sabe, acerca tu mano hacia su cabeza y pásala por encima de ella sosteniendo el reforzador, de esta forma el animal mirará hacia arriba y se sentará. Acerca el reforzador. Con el perro sentado, acerca el puño hacia su nariz con el reforzador, el animal buscará conseguirlo y comenzará a lamer o morder la mano, esto se debe ignorar Felicita. El perro subirá su pata para abrir tu mano, en ese momento se debe felicitar y abrir la mano, puedes tomarle la pata y decir la orden “dar la pata”, esto hay que repetirlo hasta que tu perro comience a relacionar la orden con el premio.

Estos pasos han sido compartidos por Marta Sarasúa , etóloga especialista en modificación de conducta canina, la experta asegura que estos pasos se deben dar todos los días, pero no deben ser excesivos porque pueden estresar a nuestro perro, una vez que nuestra mascota nos de la pata de manera automática es señal de que el can aprendió el truco.

