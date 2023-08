Así puedes diferenciar si falla la marcha o la batería de tu carro

Si tu carro o automóvil no arranca, puede ser por dos motivos principales: una falla en la batería o una falla en la marcha. Ambas situaciones pueden ser muy frustrantes y costosas, por lo que es importante saber cómo identificarlas y solucionarlas. Descubre cómo diferenciar una falla entre la batería o la marcha de tu automóvil, y qué hacer en cada caso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La batería o acumulador es el componente que almacena la energía eléctrica necesaria para encender el motor y alimentar los sistemas eléctricos del vehículo. Funciona como un estabilizador de voltaje o pulmón de energía cuando el alternador falla o cuando la demanda de corriente es muy alta.

La marcha, también llamada motor de arranque, es el dispositivo que convierte la energía eléctrica de la batería en energía mecánica para hacer girar el cigüeñal y poner en marcha el motor. Al momento de introducir la llave, se envía una señal para que comience a girar y así empezar el proceso de combustión.

Fallas en la batería

Cuando hay una falla en la batería, el automóvil no arranca porque no hay suficiente energía eléctrica para activar la marcha. Esto puede deberse a que la batería está descargada, dañada o vieja. Algunos síntomas de una falla en la batería son:

1.- Al girar la llave, no se escucha ningún sonido o se escucha un sonido débil y repetitivo.

2.- Las luces del tablero se apagan o se debilitan al intentar arrancar el automóvil.

3. Las luces exteriores del vehículo están apagadas o muy tenues.

4.- El voltímetro del tablero indica un voltaje menor a 12 voltios.

Para solucionar una falla en la batería, puedes intentar lo siguiente:

- Revisar los bornes de la batería y limpiarlos si están sucios o corroídos.

- Conectar un cargador de batería y dejarlo cargar por unas horas.

- Pedir ayuda a otro conductor y usar unos cables para pasar corriente de su batería a la tuya.

- Reemplazar la batería por una nueva si está dañada o tiene más de tres años de uso.

Lee también: ¿Me pueden quitar mis placas foráneas si cometo una infracción en CDMX?

joebelanger / Getty Images / iStockphoto Batería de un carro o automóvil



Falla en la marcha de tu automóvil

Cuando hay una falla en la marcha, el automóvil no arranca porque el dispositivo no logra hacer girar el motor. Esto puede deberse a que la marcha está averiada, desajustada o atascada. Algunas características de una falla en la marcha son:

1.- Al girar la llave, se escucha un sonido fuerte y único, como un chasquido o un golpe.

2.- Las luces del tablero se mantienen encendidas y brillantes al intentar arrancar el automóvil.

3.- Las luces exteriores del vehículo están encendidas y normales.

4.- El voltímetro del tablero indica un voltaje normal o superior a 12 voltios.

Para solucionar una falla en la marcha, puedes intentar lo siguiente:

- Golpear suavemente la carcasa de la marcha con un martillo o una llave para liberarla si está atascada.

- Revisar los cables y conexiones de la marcha y asegurarse de que estén limpios y bien ajustados.

- Llevar el automóvil a un taller mecánico para que revisen y reparen o reemplacen la marcha si está averiada.

Kathrin Ziegler / Getty Images Falla en la marcha de un carro



Características de una falla en ambos componentes: la batería y en la marcha

1. Al momento de encender se escuchará un ruido o un golpe seco similar a un “clack” o “toc toc” en una puerta. Esto puede deberse a que porta carbón desgastado, selenoide dañado, falso contacto en terminales y cableado, o la batería está descargada o dañada.

2. El giro de la marcha es muy lento. Esto puede deberse a que la armadura o el caso están quemados o recalentados. La batería también pudiera estar descargada o dañada.

3. El motor no hace nada, no gira, no emite ningún ruido. Puede deberse a una falla en el inmovilizador de la llave, un falso contacto en las terminales o el cableado, la batería está descargada o dañada, o la marcha no se encuentra en óptimas condiciones.

De acuerdo con Mapfre, así puedes diferenciar una falla entre la batería o la marcha de tu automóvil, y resolver el problema lo antes posible. Recuerda que lo mejor es prevenir estas fallas con un mantenimiento periódico de tu vehículo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.