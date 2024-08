House of Dragon: Así puedes activar el modo “House of Dragon” en WhatsApp paso a paso

Personalizar WhatsApp es una de las actividades preferidas de los usuarios, hay varias opciones para todos los gustos, entre ellas se encuentra el modo “House of Dragon” (La Casa del Dragón).

Si amas esta serie y quieres darle un toque muy tuyo a tu WhatsApp, aquí te decimos cómo hacerlo paso a paso. El modo “House of Dragon” le dará un aspecto increíble y muy original a tu dispositivo móvil.

Cómo activar el modo “House of Dragon” en WhatsApp

Si eres un fanático de la serie y deseas personalizar tu WhatsApp con un estilo inspirado en House Of Dragon, sigue estos sencillos pasos para conseguirlo:



Abre Google Play Store y descarga Nova Launcher

Abre la app que acabas de descargar y ponla como predeterminada en tu celular para que pueda tener los permisos sobre la personalización de la pantalla del celular

Abre el navegador que usas comúnmente y busca o crea con ayuda de una IA, una imagen alusiva a la serie La Casa del Dragón y que lleve un logo de WhatsApp. Es imporante que el archivo no tenga fondo y debe estar en formato PNG.

Vuelve a la pantalla principal de tu celular y presiona brevemente el icono de WhatsApp, te saltará un menú, del cual debes seleccionar la opción “Editar”

Nuevamente ahí, haz clic sobre el logo de la app, selecciona “Aplicaciones” y luego “Fotos”

Finalmente selecciona la imagen que descargaste y presiona el botón “Listo”. Y así quedará activo el modo “La Casa del Dragón”.

¿Cuántas temporadas tiene “La Casa del Dragón”?

“House of the Dragon” es el spin-off de “Game of Thrones”, actualmente cuenta con dos temporadas.

Ryan Condal, responsable creativo de la serie junto a George R. R. Martin (autor del libro “Fuego y sangre”, en el que se basan los guiones de La casa del dragón), informó que la tercera temporada está en proceso de escritura y que todo indica que la producción de la misma no comenzará antes de los primeros meses de 2025.

¿Dónde ver “House of Dragon”?

“La Casa del Dragón” está disponible en:



Max

Prime Video

