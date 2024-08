Círculo azul de WhatsApp: Conoce las 3 preguntas que jamás debes hacerle

La nueva herramienta de inteligencia artificial integrada en WhatsApp, Meta AI , está diseñada para responder preguntas, crear imágenes y conversar con los usuarios. Sin embargo, su información a veces generar dudas. Por ello, se han identificado tres tipos de preguntas que nunca deberías hacerle, ya que el círculo azul no está preparado para proporcionar respuestas con fundamentos científicos y, en algunos casos, puede equivocarse.

Estas son las preguntas que no debes hacerle a Meta AI

Es importante tener en cuenta que las respuestas proporcionadas por Meta AI no siempre son fiables o precisas. Aunque puede crear imágenes y conversar sobre una amplia variedad de temas, es fundamental verificar la información en sitios especializados, ya que las respuestas pueden volverse obsoletas debido a las actualizaciones constantes que recibe.

Además, este círculo azul no es adecuado para proporcionar asesoramiento médico o legal, por lo que se recomienda no utilizarla para estos fines. Estos son los tres tipos de preguntas que Meta AI no es capaz de responder:



Preguntas que requieren conocimiento personal o privado

o privado Preguntas que requieren percepción sensorial

Preguntas que requieren conocimiento en tiempo real

¿Qué preguntas puedo hacerle a Meta AI?

El sitio estadounidense Medium ha detallado varios usos potenciales para la inteligencia artificial desarrollada por el círculo azul de WhatsApp, Meta AI.

Entre las funciones que se pueden implementar se encuentran: la función de autocompletar para finalizar oraciones o rellenar espacios en blanco; la recuperación de información, facilitando búsquedas en Google sin necesidad de explorar múltiples enlaces; la producción de contenido basado en textos existentes; la traducción de idiomas; la clasificación de contenido textual; el análisis de sentimientos; el reconocimiento de entidades nombradas y patrones textuales; y la capacidad de resumir información.

Estas aplicaciones amplían las posibilidades de interacción y utilidad de Meta AI, aunque es esencial recordar la importancia de verificar la precisión de sus respuestas.

¿Cómo activar el círculo azul en WhatsApp?

Para activar Meta AI, primero debes escribir directamente en la barra de búsqueda de chats, donde también tendrás la opción de hacer preguntas aleatorias. En segundo lugar, puedes tocar justo encima de los buscadores de contactos para iniciar un nuevo chat.

