El inquietante gasto hormiga que puede crear el cargador de tu celular

El celular se ha convertido en una herramienta necesaria para trabajar, estudiar o socializar hoy en día. Para millones de personas ya es casi imposible imaginar su vida sin un dispositivo móvil y es por eso que es necesario tenerlo siempre con pila. Sin embargo, hay que tener cuidado de no dejar conectado el cargador por dos motivos importantes.

Podría parecer una práctica insignificante. Mucha gente piensa que, si el celular no se encuentra conectado al cargador, no debería de consumir energía, pero no es así. Esto también aplica para la televisión , computadoras y demás aparatos eléctricos.

Estás pagando más dinero por dejar el cargador de tu celular conectado

Es un hecho, los cargadores siguen consumiendo energía eléctrica aunque no estén conectados a algún dispositivo. Este fenómeno se conoce como “consumo fantasma”. Un televisor puede usar de 10 a 15 vatios, mientras que un cargador de celular consume de 2 a 4 vatios. Son pequeñas cargas que se suman a la cuenta de luz.

De acuerdo con el portal PlotWatt, dedicado a calcular y asesorar sobre el consumo energético, el “consumo fantasma” puede presentar entre un 5% y un 10% del pago de la luz, algo que se podría ahorrar si se desconectan los cargadores.

En México , el promedio de pago de luz mensual por casa es de 507 pesos. El 5% de esa cantidad sería equivalente a 25 pesos y el 10% a 50 pesos. Una cifra que podrían ahorrarse la mayoría de las personas si comienzan a desconectar sus dispositivos cuando no los utilizan.

Desconectar el cargador de tu celular también beneficia al medio ambiente

Si bien el efecto de una persona podría parecer insignificante para el medio ambiente, si más personas comienzan con esta práctica podría ayudar a disminuir la demanda de electricidad y, por ende, optimizar la reducción de emisiones de carbono y gases de efecto invernadero . De igual manera, esta práctica alarga la vida útil de nuestros cargadores y evita que estos terminen en el basurero tan rápido.

