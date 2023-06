¡Súbale, súbale! Camión de basura le da aventón a joven que no encontraba taxi

¿Tú qué harías si llevas varios minutos pidiendo taxi y nadie te hace caso? Tal vez la opción que aplicó este joven te podría sacar de varios apuros, pues al ver que ningún taxista le estaba haciendo la parada, optó por pedirle un aventón a unos sujetos que iban en un camión de basura.

Fue a través de redes sociales como TikTok y Twitter, que se hizo viral el video en el que se muestra cómo fue que el joven en aparente estado inconveniente, se subió a un camión de la basura para poder llegar a su destino.

“Cuando no hay taxi y los del camión de la basura se ofrecen a llevarte gratis”, se lee en el comentario que se publicó junto al video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Se señaló que las personas que trabajan en el ámbito de la limpieza, le hicieron “el paro” al joven que se encontraba en estado inconveniente, hecho por el que varios usuarios comentaron le achacaron a que ningún taxista le quiso dar el servicio.

Te puede interesar: VIDEO: Por grabar un TikTok, jóvenes chocan y vuelcan en carretera

Joven estaba en estado alcohólico al momento de subir al camión de basura

De acuerdo con lo señalado por el joven que publicó el video, al momento de subir a este camión de basura, estaba en estado inconveniente, pues gracias a una fiesta a la que había acudido.

Fue por ello que se atrevió a subirse al vehículo, pues aseguró que se le hizo fácil para así ya no estar esperando por el taxi.

En el video puede apreciar que el joven se subió al camión como si fuera un trabajador más, y aparece en el área en donde se echa la basura para poder seguir con su camino.

De momento este video ya superó las 100 mil reproducciones y cuenta con miles de interacciones entre likes, comentarios y veces que fue compartido.

Te puede interesar: Gana hasta 17 mil pesos viendo videos de TikTok, te decimos dónde

Usuarios se sorprenden por taxi

Luego de que este video se hiciera viral, en las redes se comenzaron a generar comentarios a favor del joven.

“Creo que no soy el único que piensa que caminando vas más rápido”, “Esos lujos que uno se da”, “A mí me dieron un ray en un trailer porque ya no había transporte y cuando baje estaba súper mareada”, fueron algunos de los comentarios que hicieron presentes.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.