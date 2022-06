Aquí puedes ver el concierto “Proof” Live de la banda BTS

Este 13 de junio, la exitosa banda BTS celebra su aniversario número 9, y como parte de las actividades para el FESTA 2022 y la promoción de su nuevo álbum musical, Proof, la banda de K-pop ofreció un concierto en vivo; te contamos los detalles.

Proof está conformado por tres discos y cuenta con algunos de los más grandes éxitos de la agrupación, así como demos, versiones acapella, material inédito y melodías nuevas como Run BTS y For Youth.

De entre las cosas increíbles de las que consta este disco, es que de las 48 canciones, 45 son éxitos de sus discos anteriores y tres de ellas son inéditas, se trata de los nuevos temas “Yet to come (The most beautiful moment)”, “Run BTS ” y “For youth”.

El concierto gratuito mediante la plataforma de YouTube que pudo disfrutar el ARMY contó con la participación especial del baterista, cantante y rapero Anderson Paak del grupo Silk Sonic.

¡Escenario en vivo de ‘Proof’ en los EE. UU.! Todos están aquí - ⭐️ ¡Felicita a BTS por su regreso y su noveno cumpleaños!

Aquí puedes ver el concierto en vivo que ofreció la exitosa boyband, BTS, a través de YouTube.

¡BTS (BTS) ‘Proof’ Live comienza pronto! 2022.06.13. 21:00 KST | 8 a. m. hora del Este 📺 https://youtu.be/9sJ_I1lHpps 2 horas antes de empezar! #YetToCome ¡No te pierdas el estreno en vivo y habla! ¡No te pierdas el estreno en vivo de #YetToCome y más!

Próximo evento para el aniversario de BTS

El próximo evento para el aniversario de BTS se trata de “Cena real de Bangtan”, en el cual los integrantes de esta famosa banda compartirán anécdotas mientras comen y beben “sin guiones ni arreglos”.

Integrante de BTS revela su amor por Pedro Infante

Kim Taehyung, integrante de BTS, se volvió tendencia al hacer público su gusto por el género representativo del folclor mexicano mientras mientras transmitía en directo para sus fans, lo que provocó reacciones emotivas.

Dentro del live, se escucha al integrante de la boyband cantando fragmentos de “Cucurrucucú paloma” del ícono mexicano Pedro Infante.

ESTE KIM TAEHYUNG ESTA ESCUCHANDO UNA CANCIÓN EN ESPAÑOL, ARMY DE LATAM E HISPANOHABLANTE. YA GANAMOS pic.twitter.com/2kXO375rxM — ximena!¡ (@nygmahopee) June 13, 2022

Ante esta revelación, los fanáticos mexicanos y lationamericanos celebraron el gusto del integrante de BTS y comenzaron a expresar que pronto llegaría gira por Latinoamérica y comenzaron a llamarlo “hermano, ya eres mexicano”.

Cucurrucucu Paloma en el vlive.. y ahora con look de Pedro Infante con Coco de fondo... Le faltó decir.. México Wey!!

Taehyung hermano ya eres Mexicano. #KIMTAEHYUNG #Taetae #VHope #vope pic.twitter.com/2Z2HjHl9e1 — Alexa Jung (@Alejand40826301) June 13, 2022

