Amuletos que pueden usar las embarazadas para protegerse durante el eclipse solar 2024

Mañana viviremos uno de los eventos astronómicos más importantes: el eclipse solar 2024. Alrededor de este fenómeno existen diversos mitos o creencias que se han transmitido de generación en generación. Quienes han manifestado una gran preocupación por los efectos de este acontecimiento son las mujeres embarazadas ; pues consideran que su proceso de gestación podría verse afectado.

Si bien hay muchas hipotésis sobre que las embarazadas no deberían salir durante el eclipse solar, no hay ninguna evidencia científica de que este fenómeno pueda perjudicar al bebé. No obstante, hay quienes ya están tomando precauciones.

En las redes sociales se han difundido amuletos y protecciones para las mujeres embarazadas; aquí te dejamos algunos por si los quieres implementar durante el eclipse solar que tendrá lugar este 8 de abril y será visible en México, Estados Unidos y Canadá .

Protección para embarazadas durante eclipse

Listón rojo a la altura del estómago

Necesitarás un listón rojo, una llave y doce seguros. En el centro del listón coloca la llave, una vez hayas hecho esto forma seis cruces con los seguros y ponlas en el listón; 3 van de lado derecho y 3 del izquierdo. Aquí te dejamos un ejemplo.

Listón rojo en seguro dorado

Esta dinámica consiste en colocar listón rojo en un seguro dorado; una vez finalizado se puede colocar a un costado del pecho. Puedes añadi el nombre del bebé para mayor protección.

Si buscas algo más sencillo también puedes colocarte únicamente un segurito metálico o un listón rojo en tu blusa, a la altura del ombligo.

Recomendaciones para ver el eclipse solar

No mires directamente el Sol, puede dañar la retina

No uses lentes de sol, binoculares, cámaras fotográficas o de video, vidrios ahumados, filtros polarizados o películas de color expuestas

Aún con instrumentos seguros, evita mirar por más de 20 segundos

Los expertos recomiendan utilizar gafas para eclipses solares , que cuentan con el filtro de luz con certificación ISO 12312-2, el cual bloquea los dañinos rayos UV.

