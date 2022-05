Albañil da lección a su hija que quiere dejar la escuela y ser tiktoker

Una niña llamada Estrellita decidió escaparse de la casa con su novio, ya que desea dejar la escuela y dedicarse a ser tiktoker; sin embargo, se llevó una dura lección cuando su papá, quien es albañil la llevó a trabajar en la obra.

En el clip se escucha al papá molesto afirmando que su hija se escapó de la casa para ser tiktoker y regañándola le pide que cargue su mochila lo más alto que pueda.

Después le exige que levante un costal de cemento y se lo coloque en su hombro, a lo que la menor contesta que no es posible por el peso.

El papá, quien se ha dedicado a ser albañil, le insiste en que se ponga el costal en su hombro para que vea lo que le espera sino se pone a estudiar.

A las personas que tienen esa mentalidad, les espera estar haciendo mezcla, que no es un trabajo deshonrado, pero sí pesado y duro que no cualquiera lo puede hacer, afirma el padre de la menor.

El albañil le dice a Estrellita que no podrá levantar el costal debido a que se le ha criado de “manera delicada” y afirma que desconoce que “el mundo real es duro y se tiene que ganar el dinero con el sudor de la frente”.

Papá obliga a su hija a disculparse por hacer twerking en TikTok

Un caso similar ocurrió en marzo de 2021, cuando una joven que solía subir videos haciendo twerking en TikTok fue obligada por su papá a ofrecer una disculpa en la que afirma que dichos contenidos la denigran y no respresenta la educación que recibió en casa.

La joven aparece en el video acompañada por su padre, quien se ve molesto al escuchar a su hija leer la disculpa que ofrece a su familia.

“Quiero pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos en los que me denigro. Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es lo que mis padres me enseñaron”, señala la joven que compartía sus videos en Tik Tok.

El papá le dice a la joven que esas acciones no hablan de ella porque es una “niña de casa” y una buena estudiante que lleva buenas calificaciones.

