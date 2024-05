Actriz compra un auto en 68 mil pesos por error de una marca de lujo: ¿Qué dice la Profeco?

Tras el caso viral del mexicano que compró unos aretes Cartier de 200 mil pesos por 200, una nueva batalla legal entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y una empresa multinacional estaría por comenzar. Esta vez, la protagonista es la usuaria Raquel Martínez, que se identifica como actriz y quien se habría encontrado un precio extremadamente bajo para un auto de lujo de Mercedes-Benz.

¿Qué pasó entre Raquel Martínez y la empresa sobre el auto de lujo a precio ‘regalado’?

A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), la artista compartió en primera persona su experiencia. Durante la noche del domingo, navegando en el sitio web de una reconocida marca de automóviles, se encontró con un Mercedes-AMG A 35 4MATIC MH por el increíble precio de 68 mil 519 pesos mexicanos.

La protagonista reveló que poseía “el código QR que mantenía la oferta por varios meses” y adjuntó una captura de pantalla de la página web donde se especificaba que el precio estaba en pesos mexicanos, no en dólares estadounidenses. Lo que era una verdadera ganga.

Recuerdan lo q pasó con #cartier???

Anoche curioseando carros me

Pasó esto al ver un #mercedesbenz incluso tengo el código qr q me mantiene la oferta por varios meses … @Profeco

Que procede? Deberían venderme el carro a este precio?? pic.twitter.com/05a71b0xYd — Mami Ra (@Ramartinactriz) May 20, 2024

De inmediato, Martínez describió que se había puesto en contacto con el hombre que previamente había ganado una batalla legal contra Cartier, además de informar a la Profeco sobre la situación. También señaló que Mercedes-Benz retiró la página después del incidente.

Al día siguiente, la mujer se acercó a una concesionaria de la marca y entabló una conversación con uno de los vendedores. “Me dio la razón. Yo tengo el QR y me dijo que ese precio es válido. Sin embargo, no pueden ofrecerme ese valor, pero me instó a contactar directamente con la planta, y eso es precisamente lo que haré. Iré hasta al final”, prometió.

Para concluir, ofreció una última reflexión “Está muy bonito el carro porque ya lo he visto. Está precioso”, comentó antes de concluir el video.

¿Qué dice el reglamento de la Profeco?

El artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores están obligados a informar y respetar los precios , las tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, modalidades, fechas, reservaciones y otras condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del producto o la prestación del servicio.

Pues ya salí, el vendedor todo que ver me aconsejó ponerme en contacto con la planta de mercedes pic.twitter.com/nUadk44YdF — Mami Ra (@Ramartinactriz) May 20, 2024

Además, en el apartado 7 Bis, se especifica que los proveedores están obligados a exhibir de forma notoria y visible el precio total a pagar por los productos o servicios que ofrezca el consumidor. Este monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro elemento que agregue algún costo que se requiera cubrir, ya sea de contado o a crédito.

Si la tienda o proveedor se opone a que se respete el precio exhibido, entonces es posible levantar una queja ante la Profeco.

