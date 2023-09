VIDEO: Abuelita feliz con Alexa por ponerle su canción favorita; se viraliza en TikTok

Una abuelita enterneció las redes sociales y derritió los corazones en TikTok luego de que la asistente virtual Alexa le pusiera su canción favorita bajo sus instrucciones por primera vez, algo de lo que en primera instancia no estaba muy convencida, pero con la ayuda de su nieta pudo hacerlo.

Sabemos que los adultos mayores pueden tener algunas dificultades al manejar las nuevas tecnologías, sin embargo, en los últimos meses hemos visto que muchos de ellos interactúan con Alexa. Recordemos el caso de la abuelita que le pidió leer el rosario.

En esta ocasión una abuelita no perdió la oportunidad de pedirle a Alexa su canción favorita “Cartas Marcadas” de Los Caminantes para bailar un poco. Con ayuda de su nieta ella misma encendió a la asistente virtual y le dio instrucciones.

“Alexa, ponme Cartas Marcadas” dice la abuelita, quien posteriormente se pone a bailar en medio de la sala y después se sienta para disfrutarla más cómodamente.

El tierno video fue compartido por Eunice Herrera en TikTok, donde ha recibido comentarios de miles de usuarios que aseguran haberse conmovido por la reacción de la abuelita. Asimismo, le pidieron a la usuaria que la cuide mucho, pues se ve que es muy especial.

¡Qué hermosa abuelita! Disfrútala, yo extraño a la mía

¡Qué hermosa! Me hizo acordarme a mi abue porque a ella también le gustaban esas rolas

La buelita y su emoción por la canción “Cartas Marcadas” no solo se puede ver en un video, sino en dos más, pues su nieta, quien estaba cuidando que no se cayera no la quería dejar de grabar porque le daba tanta felicidad ver a sí a su abue. En más de una ocasión se ve cómo después de sentarse se vuelve a parar para bailar.

