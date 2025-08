Así son los Adidas Oaxaca Slip On por los que el gobierno de ese estado demandaría a la marca

Uno de los estados más bellos del país ha sido homenajeado por una de las marcas más importantes a nivel mundial con el lanzamiento de un tipo de huaraches, pero esto no ha sido del todo bien recibido, pues los Adidas Oaxaca Slip On se han convertido en tendencia debido a que se habla de que son un plagio de la famosa compañía al tradicional calzado de aquella región mexicana.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Willy Chavarría fue el encargado de diseñar los Adidas Oaxaca Slip On, el artista nacido en Huron, California, pero de orígenes mexicanos lanzó estos huaraches en colaboración con la marca deportiva, haciendo lo que ellos llaman un homenaje a las raíces del diseñador que también fue vicepresidente senior de diseño en Calvin Klein.

¿Qué dijo el gobernador Salomón Jara sobre los Adidas Oaxaca?

Durante su conferencia de prensa matutina el gobernador del Estado dijo que se inició ya un proceso legal por los Adidas Oaxaca, pues existe uso indebido del nombre de la entidad. Además Salomón Jara explicó que el diseño de Willy Chavarría es un plagio al modelo de huaraches originarios de Villa Hidalgo Yalálag.

no se puede usar el nombre del estado así como así -dijo el gobernador de Oaxaca

Dicha denuncia se llevará a cabo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) ya que cabe mencionar que el Código Penal de Oaxaca contempla hasta 15 años de prisión a quien emita plagio, robo de un bordado, tejido o diseño iconográfico de pueblos originarios.

Vamos a respaldar a los artesanos de Oaxaca de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag para defenderlos ante este nuevo robo de identidad cultural -afirmó Salomón Jara

Reacciones en redes a los Adidas Oaxaca Slip On

En redes sociales los Adidas Oaxaca Slip On tampoco han sido bien vistos, pues el debate entre si los huaraches diseñados por Willy Chavarria son un tributo o una apropiación cultural, ha causado diferentes opiniones, pues se habla de que este calzado de mexicano no tiene nada y que además son hechos en China.

Tamal de iguana: Platillo favorito durante Semana Santa en Oaxaca [VIDEO] ¿Tamal de iguana con huevo? Sí, este en platillo tradicional muy consumido en Oaxaca cada Semana Santa; en este 2023 al menos 5 mil iguanas serán sacrificadas.

Además las y los internautas se preguntan si el lanzamiento de los Adidas Oaxaca Slip On beneficia en algo a los artesanos oaxaqueños o solo es una forma de explotación cultural.

Cabe mencionar que los huaraches Adidas Oaxaca Slip On aún no forman parte del catálogo oficial de la marca deportiva y que es probable que tras la polémica desatada no vean la luz en venta al público.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.