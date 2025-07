¡No lo rompas! Te decimos para qué sirve el cilindro negro en el cable del cargador

Ese pequeño cilindro negro en el cable del cargador que tal vez nunca notaste, tiene una misión importante. No es decoración ni pieza sobrante: es un componente que ayuda a mantener tu dispositivo protegido.

En adn40 te explicamos qué es, para qué sirve exactamente, por qué algunos cables lo tienen y otros no, y resolvemos mitos comunes sobre este “misterioso” accesorio.

¿Qué es el cilindro negro?

El cilindro negro en el cable del cargador es un núcleo de ferrita, un anillo de material magnético cubierto por plástico. Su función es suprimir interferencias electromagnéticas que puedan afectar la señal eléctrica.

¿Para qué sirve exactamente?

Su principal tarea es eliminar o reducir el “ruido” electromagnético. Esto mejora la estabilidad de la corriente que llega al dispositivo y evita que interfiera con otros aparatos, como radios o pantallas. También ayuda a cumplir con normas internacionales de seguridad.

¿Por qué no todos los cables lo tienen?

No todos los cables lo necesitan. Algunos son muy cortos, otros tienen filtros internos o no generan mucha interferencia. Si el diseño del equipo no lo requiere, el fabricante puede omitirlo sin que eso signifique baja calidad.

Mitos y dudas comunes sobre el “cilindro negro”

¿Es una cámara o micrófono? No, solo es un anillo de ferrita

¿Afecta la carga? No, no mejora ni reduce la velocidad de carga

¿Puedo quitarlo? Técnicamente sí, pero no es recomendable. Su ausencia puede aumentar las interferencias

¿Cómo sé si es importante en mi cargador?

Si tu cargador lo incluye, es porque se necesita para el correcto funcionamiento. Si no lo tiene, asegúrate de que sea un producto original o certificado. Si experimentas ruidos o fallos, puede que estés necesitando uno.

¿Dónde más se usan?

Los núcleos de ferrita también se encuentran en cables USB, HDMI, de monitores, impresoras o consolas de videojuegos. Su uso es común en cualquier equipo donde se quiera evitar interferencias.

¿Pueden romperse?

Es poco probable. Aunque están hechos de un material frágil, al estar recubiertos por una carcasa plástica, están bastante protegidos. Si se rompe, el núcleo puede seguir funcionando si permanece en su lugar.

¿Por qué es un cilindro?

La forma cilíndrica permite envolver completamente el cable, maximizando el contacto con el material magnético. Esto mejora su capacidad para bloquear las interferencias.

