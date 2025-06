Así puedes mandar mensajes y tu ubicación sin usar datos en iPhone

Quedarse sin datos en iPhone no será más un problema en nuestro país gracias a la nueva función de señal satelital presentada por Apple. Esta herramienta permitirá a los usuarios mandar mensajes y compartir su ubicación exacta aunque no tengan Internet o no haya cobertura móvil. La particularidad estará solamente disponible para modelos recientes, pero será esencial para emergencias o comunicarse en zonas remotas sin red.

En adn40 te explicamos todo lo que necesitas saber para activarla, requisitos, funciones clave y cómo sacarle el máximo provecho.

¿Qué es la señal satelital en iPhone y para qué sirve?

La señal satelital permite que tu iPhone se conecte directamente a un satélite cuando no hay conexión móvil o Wi-Fi. Así, puedes mantenerte comunicado en situaciones críticas.

Sirve para:



Enviar mensajes básicos por iMessage o SMS

Compartir tu ubicación GPS en tiempo real

Es perfecta para zonas rurales, viajes en carretera o situaciones de emergencia.

¿Para qué sirve enviar mensajes y compartir ubicación sin datos en iPhone?

De acuerdo con Apple, esta función es útil en momentos donde no hay cobertura móvil y puedes:



Avisar a familiares o amigos que estás bien

Solicitar ayuda en caso de emergencia

Compartir tu ubicación exacta en tiempo real

Estar sin datos en iPhone ya no te deja incomunicado

Requisitos para usar la señal satelital

Para usar esta tecnología necesitas:



iPhone 14 o superior (incluidos modelos Pro)

iOS 18.4 o posterior

Estar al aire libre, con una vista clara al cielo (sin árboles, edificios o techos)

Cómo activar los mensajes vía satélite paso a paso

Abre Configuración en tu iPhone Toca Mensajes y selecciona Demostración Sal a un lugar despejado El iPhone buscará un satélite automáticamente Una vez conectado, podrás enviar mensajes de texto simples

Incluso puedes permitir que tus contactos de emergencia te respondan sin iniciar conversación.

¿Cómo compartir tu ubicación con “Encontrar vía satélite”?

Para enviar tu ubicación sin datos en iPhone:



Abre la app Encontrar

Ve a la pestaña Yo

Activa Compartir ubicación

Selecciona Usar este iPhone como mi ubicación

Sal al exterior y toca Enviar mi ubicación

El envío puede tardar hasta 30 segundos dependiendo de la visibilidad.

3 funciones importantes de la señal satelital en iPhone

Emergencias SOS: Solo se pueden enviar mensajes de emergencia sin señal Conexión directa: Funciona solo cuando no hay datos ni Wi-Fi disponibles Mensajes básicos: La herramienta sólo permite enviar texto, sin fotos ni videos

