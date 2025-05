VIDEO: Alana Flores es víctima del deepfake y terminó en el hospital; anuncia acciones legales

Alana Flores, la famosa influencer y boxeadora profesional, se convirtió en tendencia luego de que denunció haber sido víctima de deepfake. La joven streamer mexicana rompió el silencio para hablar acerca de una supuesta fotografía íntima falsa que circula en redes sociales.

La situación le ha generado tanto estrés que, Alana Flores confesó que terminó en el hospital. Te contamos los detalles.

Alana Flores confiesa que terminó en el hospital; ¿qué le pasó?

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la influencer regia compartió un video en el que denunció haber sido víctima de deepfake, pues una persona que ella ya tiene identificada creó una imágen íntima falsa usando su rostro.

“Nunca me la tomaron, nunca pasó. No soy yo”, afirmó.

En este clip, Alana Flores confesó que el estrés que le ha generado esta situación la llevó al hospital, pues el desgaste emocional también le ha causado ya malestares físicos. Asimismo, la famosa explicó que también ha requerido apoyo psiquiátrico debido a la ansiedad que le provoca el hate en línea.

Alana Flores aseguró en su video que no tiene contenido íntimo en ninguna plataforma: “No tengo fotos ni videos haciendo actos sexuales, no tengo fotos desnuda; ni he tenido OnlyFans o algo por el estilo”.

Alana Flores tomará acciones legales contra la persona que hizo le hizo deepfake

La también streamer explicó, en su cuenta de X, que el internauta que usaba la cuenta @chainsant1 fue quien creó esta imagen falsa de ella, probablemente, usando la inteligencia artificial llamada deepfake. Al respecto, Alana Flores aseguró que tomará acciones legales.

“Para los que dicen que si voy a demandar a una IA, tengo la persona que lo inició y aunque haya borrado su cuenta @chainsant1 sé que fue él”, aseguró en una publicación en X.

Finalmente, Alana Flores le aseguró a sus seguidores que no se dejará derrumbar y prometió concentrarse en su preparación para próximos combates de boxeo. Después de todo, la boxeadora reveló que esta no es la primera vez que le pasa.

¿Qué es deepfake?

Un deepfake son imágenes, fotografías o videos que han sido manipulados con ayuda de inteligencia artificial, que permite reemplazar rostros y voz para hacer que una imagen falsa parezca real.

¿A qué se dedica Alana Flores?

Alana Flores tiene actualmente 24 años de edad. Nació en Monterrey, Nuevo León, México el 15 de diciembre del 2000. Actualmente, Flores presidenta de equipos de la King’s League como Raniza. Igualmente, Alana es una famosa influencer y streamer, su contenido principalmente se basa en deporte y videojuegos.

