WhatsApp en iPad: Ya puedes usar la app oficial de mensajería en tu tablet Apple

Después de años de espera, WhatsApp en iPad se hace una realidad. La aplicación llega de manera nativa al gadget de Apple y en adn40 te contamos por qué tardó tanto, cómo descargarla, desde dónde y qué funciones puedes disfrutar desde la tableta. La experiencia se renueva por completo y optimiza su sistema para que cubra toda la pantalla, ideal para quienes aman chatear y llamar desde este dispositivo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por qué WhatsApp no tenía app oficial para iPad?

Aunque parezca increíble, WhatsApp en iPad no existía porque la app original estaba diseñada para funcionar exclusivamente con un número de teléfono en un solo dispositivo. Esta limitación técnica no era compatible con el sistema multitarea del iPad, que no tiene función de llamadas móviles. Además, WhatsApp priorizó otras funciones en su desarrollo, como las llamadas grupales y la versión web.

¿Dónde descargar WhatsApp en iPad?

Ahora puedes descargar WhatsApp en iPad directamente desde la App Store oficial de Apple. Está disponible globalmente, incluyendo México y toda América Latina. Aquí está el enlace directo para instalarla de forma gratuita:



¿Cómo instalar WhatsApp en iPad?

La instalación es simple. Solo:



Abre la App Store en tu iPad

Busca “WhatsApp Messenger”

Toca en “Obtener”

Una vez descargada, debes vincular tu cuenta escaneando el código QR que aparece en pantalla con tu celular, igual que en la versión de escritorio. No necesitas insertar una SIM en el iPad.

¿Qué puedes hacer con WhatsApp en iPad?

La nueva app oficial de WhatsApp en iPad permite:



Chatear

Hacer videollamadas con hasta 32 personas

Compartir pantalla

Enviar notas de voz, fotos, archivos y documentos

Además, aprovecha funciones exclusivas del iPad como Vista Dividida, Slide Over y Stage Manager para que puedas usar WhatsApp mientras navegas, trabajas o ves contenido.

Alertan por nueva estafa en WhatsApp usando Inteligencia Artificial [VIDEO] En redes sociales se hizo viral un video de un joven que denunció que fue víctima de una estafa a través de la Inteligencia Artificial.

WhatsApp en iPad llegó para quedarse

WhatsApp en iPad cambia la forma en que usamos esta poderosa herramienta de mensajería en dispositivos Apple. Si ya eras fan de la app en tu iPhone, ahora la experiencia se amplía con más comodidad y funciones. ¡Descárgala hoy mismo y descubre por qué la espera valió la pena!

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.