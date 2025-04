¡Trajineras y cerveza! Así fue el paseo de Christina Aguilera en Xochimilco: VIDEO

No solo Lady Gaga y Katy Perry estuvieron este fin de semana pasado en México, sino que también Christina Aguilera decidió visitar nuestro país en este mes de abril. Y, aunque la intérprete de ‘Genie in a bottle’ no vino a realizar una temporada de conciertos, sí vino a disfrutar de unas divertidas vacaciones que incluyeron un paseo en trajineras y brindis con cerveza en Xochimilco. Te contamos los detalles.

Video viral revela cómo fue el paseo en trajinera de Christina Aguilera

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante Christina Aguilera compartió fotos y videos de su estancia en la CDMX, visita en la que no podía faltar un paseo en las trajineras de Xochimilco , una parada obligada para los turistas que visitan la capital del país.

La famosa vivió una experiencia muy romántica en las trajineras de Xochimilco acompañada de su pareja Matthew Rutter y un pequeño grupo de amigos que disfrutaron de este tradicional paseo por los canales de Xochimilco en el que no podía faltar la música mexicana y cervezas frías.

En las imágenes se puede ver a Christina Aguilera disfrutando de una tarde en las trajineras de Xochimilco bailando y aplaudiendo al ritmo del “Mariachi loco”, mientras brinda con cerveza.

La cantante conquista las redes con un look muy mexicano

La famosa cantante de 44 años conquistó a las redes sociales con un look muy mexicano. Para su paseo en las trajineras de Xochimilco, Christina Aguilera lució un peinado muy especial, pues decoró su cabello con una hermosa diadema hecha con flores de listón.

Además del recorrido en las trajineras de Xochimilco, Christina Aguilera y su pareja asistieron a un bar nocturno donde disfrutaron de un show de drag queens en el que las artistas no dudaron en realizar un lip sync con uno de los más grandes éxitos de la neoyorquina.

