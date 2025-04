TIKTOK: Joven gasta su primer sueldo en comprar comida para el amor de su vida y conmueve a las redes sociales

Un joven arrancó lágrimas en TikTok cuando presumió que había gastado su primer sueldo en comprar todo lo necesario para preparar una sencilla comida para el amor de su vida. Nadie se imaginó quién era la persona que había inspirado al joven a gastar su dinero en este detalle; sin embargo, la revelación conmovió a los internautas.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, regaló un momento que llenó de nostalgia a los internautas. Te contamos los detalles.

Joven sorprende a internautas al revelar quién es el amor de su vida

La cuenta de TikTok @losbebecitosbendecidos se volvió viral al compartir un tierno video en el que un joven revela que acaba de recibir su primer sueldo y lo primero que pensó fue en gastar su dinero para comprar todos los ingredientes necesarios para cocinar una deliciosa comida para el amor de su vida.

En el clip, se puede ver al joven caminando rumbo a su casa con una bolsa de plástico que contiene varios ingredientes de cocina con los que piensa preparar una comida junto al amor de su vida.

“Mi gente, acabo de salir del trabajo. Hoy fue mi primer día de cobro y con lo que cobré compré unas cosas para hacer una comida con el amor de mi vida”, comenta el tiktoker.

Unos segundos después, se ve al joven, dentro de una casa humilde, junto a una hermosa señora de la tercera edad, al parecer su abuelita. La señora observa a su nieto, mientras él va sacando los ingredientes de cocina para preparar juntos una comida muy especial. Él le va entregando los ingredientes a su abuela, quien los recibe con una tierna sonrisa en la cara.

Nieto y abuelita preparan deliciosas gorditas con su primer sueldo y conmueven a las redes sociales

Una vez que el joven le entregó los ingredientes a su abuelita, ambos se dispusieron a preparar una comida muy especial con la que celebrarían este primer sueldo.En el video, se puede ver a la abuelita mostrando unas deliciosas gorditas que preparó con los ingredientes que compró su nieto.

Inmediatamente, los internautas se desbordaron en mensajes de felicitación para el joven, pues fue muy agradable descubrir que el amor de su vida era su abuelita.

“Amigo, me hiciste llorar en mi trabajo. Felicidades, eres un gran hombre”; Hoy conocí la envidia. Yo ya no tengo al amor de mi vida. ¡Cuídala!” y “Me hiciste llorar recordé a mi abuela que ya no está conmigo, era la persona con quien contaba y me acompañaba siempre”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en este exitoso video.

El clip que se volvió viral en TikTok ya cuenta con más de 472 mil likes. Definitivamente, este video llenó de nostalgia a los internautas que añoran volver a preparar una sencilla comida junto al amor de sus vidas.

