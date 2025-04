Adiós Wifi: La función que siempre se debe desactivar del teléfono para evitar peligros y estafas

Especialistas en ciberseguridad advierten que existen funciones en el teléfono móvil que, aunque prácticas, pueden convertirse en puertas de entrada para ciberdelincuentes si se mantienen activas sin supervisión. Una de las más peligrosas es el Bluetooth, una herramienta que muchos usuarios olvidan apagar tras utilizarla y que es crucial desactivar esta función para evitar estafas. Pero no es la única, también está el Wifi.

El riesgo de dejar el WiFi encendido en tu teléfono

Una función que puede poner en riesgo la seguridad digital es mantener el WiFi encendido en espacios públicos. Los teléfonos móviles buscan redes inalámbricas disponibles incluso cuando no se conectan, y pueden enlazarse automáticamente a redes abiertas sin cifrado.

Esto abre la puerta a ataques como el “man-in-the-middle”, donde un ciberdelincuente intercepta los datos transmitidos. Además, permite a terceros rastrear la ubicación del usuario al registrar los puntos de conexión frecuentes.

Se recomienda eliminar redes guardadas, desactivar la opción de “conectar automáticamente” a redes abiertas y utilizar datos móviles o una VPN si es indispensable conectarse en lugares públicos.

El peligro de dejar el Bluetooth encendido todo el tiempo

El Bluetooth, al permanecer encendido de forma continua, expone al dispositivo a métodos de ataque como bluejacking o bluesnarfing, que permiten el envío de mensajes no deseados o el acceso a información privada sin autorización. Esta vulnerabilidad es aprovechada para ejecutar estafas digitales, robar datos o espiar al usuario sin que este lo perciba.

Aunque el Bluetooth fue diseñado para facilitar la conexión entre dispositivos, como audífonos, bocinas o relojes inteligentes, también puede ser detectado por terceros que se encuentren en las cercanías. Si el teléfono está en modo visible, los atacantes pueden intentar emparejarse sin permiso o incluso instalar software malicioso.

La recomendación es desactivar el Bluetooth al no estar en uso, utilizar el modo oculto o restringido, y no aceptar conexiones desconocidas. Esta simple acción reduce notablemente los riesgos de accesos no autorizados o filtraciones de datos personales.

Sin Wifi ni Bluetooth: Cómo evitar estafas y proteger tu información personal

Además de desactivar funciones vulnerables como WiFi y Bluetooth, existen otras prácticas recomendadas para prevenir estafas digitales:



No abrir enlaces sospechosos de mensajes o correos no verificados.

de mensajes o correos no verificados. Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales .

. Activar la autenticación en dos pasos en cuentas sensibles.

en cuentas sensibles. Utilizar contraseñas fuertes y únicas.

y únicas. Revisar permisos de las apps instaladas.

instaladas. Instalar un antivirus confiable en el dispositivo móvil

