Así es el fraude “Man in the Middle”: El ciberataque que pone en peligro los datos personales

En un mundo cada vez más conectado, los fraudes cibernéticos han adquirido diversas formas, y uno de los más peligrosos es el ataque “Man in the Middle”. Este tipo de fraude se lleva a cabo cuando un hacker intercepta la comunicación entre dos partes, con el objetivo de robar o manipular información sensible.

La amenaza se presenta de manera sigilosa, lo que hace difícil detectarlo hasta que ya se han producido daños significativos.

¿Qué es el fraude “Man in the Middle” y cómo afecta a tus datos?

El fraude “Man in the Middle” (MITM) es un ataque en el que un ciberdelincuente se coloca entre el usuario y el sitio web con el que está interactuando, como puede ser una entidad bancaria o una plataforma de comercio electrónico.

Los hackers interceptan y manipulan la información que se envía y recibe, sin que los usuarios sepan que están siendo espiados. Esto puede incluir datos sensibles como contraseñas, números de tarjetas bancarias y transacciones financieras.

Según datos de la firma de ciberseguridad Fortinet, México ha sido uno de los países más afectados por estos ciberataques. En 2024, se registraron más de 31 mil millones de intentos de ataques cibernéticos, lo que representa el 55% de los ataques de toda América Latina.

¿Cómo se lleva a cabo un ataque del tipo “Man in the Middle”?

Los atacantes pueden acceder a la conexión de varias maneras. Una de las formas más comunes es a través de redes Wi-Fi públicas no seguras, donde los ciberdelincuentes pueden interceptar las comunicaciones de los usuarios.

También pueden utilizar técnicas como el phishing o sitios web fraudulentos que engañan a los usuarios para que ingresen sus credenciales de acceso. Una vez que los hackers obtienen acceso a la comunicación, pueden modificar o capturar los datos enviados y recibidos, como transacciones bancarias o compras en línea.

Esto les permite realizar actividades fraudulentas sin que la víctima se dé cuenta, lo que puede resultar en pérdidas financieras y otros problemas más.

¿Cómo protegerse del fraude “Man in the Middle”?

Para evitar caer en este tipo de fraude, es fundamental tomar precauciones adicionales en línea. Algunas de las recomendaciones clave para proteger los datos personales incluyen:



Evitar redes Wi-Fi públicas : Las redes abiertas pueden ser fácilmente vulneradas por los ciberdelincuentes, así que es preferible utilizar conexiones privadas y seguras.

: Las redes abiertas pueden ser fácilmente vulneradas por los ciberdelincuentes, así que es preferible utilizar conexiones privadas y seguras. Instalar y actualizar un antivirus : Mantener el software de seguridad actualizado es esencial para proteger los dispositivos de amenazas cibernéticas.

: Mantener el software de seguridad actualizado es esencial para proteger los dispositivos de amenazas cibernéticas. Verificar los sitios web : Hay que asegurarssr de que las páginas web que visitas estén protegidas con un dominio seguro (https://), lo que garantiza que la información transmitida esté cifrada.

: Hay que asegurarssr de que las páginas web que visitas estén protegidas con un dominio seguro (https://), lo que garantiza que la información transmitida esté cifrada. Descargar aplicaciones de fuentes confiables: Usar únicamente aplicaciones y archivos provenientes de tiendas oficiales malware y fraudes.

