Starbucks lanza su famoso frapucchino por 49 pesos: Fecha y hora de la promoción

Starbucks ha anunciado una promoción irresistible para todos los amantes de sus famosos frappuccinos . Este mes de marzo de 2025, los clientes podrán disfrutar de un frappuccino grande (400 ml) por solo 49 pesos con motivo del inicio de la primavera.

La oferta estará disponible en las tiendas de la cadena de café de todo México, así como en el servicio Pickup (recoge en tienda), y promete ser una oportunidad única para saborear una amplia variedad de estos populares y buscados refrescos.

Fechas y horarios de la promoción de Starbucks: Frappuccinos por 49 pesos

La promoción de Starbucks estará activa en las siguientes fechas: 13, 14, 20 y 21 de marzo de 2025, desde la apertura hasta el cierre de cada tienda. Los amantes del café podrán aprovechar este descuento durante todo el día en todas las tiendas Starbucks en la República Mexicana, sin restricciones de horarios.

Sin embargo, es relevante tener en cuenta que la promoción es válida solo para frappuccinos grandes y participantes, por lo que no incluye otras bebidas ni el servicio de entrega a domicilio.

Asimismo, la promoción también estará sujeta a disponibilidad de producto en tiendas y es necesario mencionar la promoción a los baristas para validarla. No es acumulable con otras promociones, cupones, descuentos ni beneficios del programa de Lealtad.

¿Cuáles son los frappuccinos participantes en la promoción de Starbucks de marzo 2025?

Starbucks ha seleccionado una amplia variedad de frappuccinos para que los consumidores disfruten por solo 49 pesos. Entre las opciones disponibles se incluyen:



Café Frappuccino

Espresso Frappuccino

Mocha Frappuccino

Mocha Blanco Frappuccino

Caramel Frappuccino

Chip Frappuccino

Cookies and Cream Frappuccino

Cajeta Frappuccino

Fresa Cream Frappuccino

Chocolate Cream Frappuccino

Vainilla Cream Frappuccino

Chai Cream Frappuccino

Matcha Cream Frappuccino

Berry Yogurt Frappuccino

Piña Coco Yogurt Frappuccino

Chocolate Blanco Frappuccino

Cajeta Cream Frappuccino

Cinnamon Dolce Frappuccino

Cinnamon Dolce Cream Frappuccino

Chocolate Mexicano Frappuccino

Es importante señalar que todos los precios de las bebidas mencionadas incluyen IVA.

No obstante, los clientes pueden agregar modificadores a su bebida por un costo adicional. Además, esta promoción no es acumulable con otras ofertas o beneficios y no aplica en tiendas de Delivery, es decir, servicios a domicilio, tiendas de aeropuertos o que formen parte del programa Starbucks Reserve Bar.

