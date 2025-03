“Perdónenme todos, no acecto": La historia detrás del video viral de la mujer que huyó del altar

En las redes sociales, un video ha causado revuelo en las últimas semanas, mostrando a una novia que, en el momento más inesperado, rechaza a su prometido en el altar con las palabras “Perdónenme todos, no acecto”. Aunque el clip se ha convertido en un meme viral, su origen es una historia trágica que ocurrió en Bagua, Perú .

El video muestra a Elena Barrantes, la novia, junto a su prometido Clever Huayán, durante una boda colectiva organizada para celebrar el Día de San Valentín. En lugar de pronunciar el esperado “sí, acepto”, Elena toma el micrófono y dice “Perdónenme todos, no acecto”, luego sale corriendo de la iglesia con lágrimas en los ojos.

“Perdónenme todos, no acecto"; por este motivo mujer huyó de boda

Detrás de esta decisión no hubo capricho ni un cambio de opinión repentino. Clever dijo al canal Crónicas de Impacto que Elena recibió amenazas de muerte por parte de un grupo criminal al que pertenece un sujeto que estaba obsesionado con ella, le advirtieron que si se casaba, asesinarían a su prometido. Minutos antes de la ceremonia, Elena recibió una llamada que la dejó nerviosa, llevándola a tomar la decisión de huir para proteger a Clever.

Sin embargo, Elena Barrantes desmintió estas afirmaciones y decidió aclarar lo ocurrido a través de un video compartido en la plataforma X, donde explicó lo que realmente sucedió.

Elena reveló para el programa Andrea TV que decidió no casarse con Clever porque días antes de la boda civil una de sus amigas le dijo que este le fue infiel.

Me traicionó él con otra chica... Mi amiga me dijo, ‘Tu novio te saca la vuelta, y le dije, ¿con quién?’, y me respondió ‘Con tal fulana’ -contó la mujer.

A pesar de la traición que acababa de descubrir, Elena no canceló la boda de inmediato. Optó por esperar hasta el día de la ceremonia para tomar una decisión firme. Según sus propias palabras, quería darle una lección a Clever, mostrándole que no debía jugar con los sentimientos ajenos.

Hoy en su gustada sección “La historia detrás del meme” tenemos a la novia fugitiva “perdónenme pero no acecto” pic.twitter.com/tRxGbwUVHK — Don Favs (@Don_Favs) February 27, 2025

“No dije nada, me esperé hasta el momento. Le dije el mero día ‘no me vengas a ver, porque si no me vas a salar, porque el novio no tiene que ver a la novia’. Yo quería darle una lección para que no haga esto otra vez, y enseñarle que no se hacen así las cosas. Que no se juega con nadie”, explicó.

