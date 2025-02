Attack On Titan: El Retumbar sacude los cines; escenas postcréditos y de qué trata

Attack On Titan, traducida al español como El Ataque de los Titanes, se despidió de los fanáticos de México en las salas de cine con El Retumbar de Eren Jaeger después de 10 años de historia. La película The Last Attack recopila el último arco de la serie, que hasta el momento es considerada como una de las más aclamadas por la crítica en toda la historia del manga y el anime.

Con las salas de cine llenas en su fecha de estreno y más de la mitad de los asistentes vestidos como si fueran parte del Cuerpo de Exploración, la película dio comienzo al desenlace de Shingeki No Kyojin. De esta manera, poco a poco, el anime y la cultura nipona se abre camino en la pantalla grande.

¿De qué trata Attack On Titan-The Last Attack?

Desde el pasado 27 de febrero, The Last Attack concluyó en dos horas con 25 minutos las últimas partes del anime, emitidas en 2023. Aquí se aborda la aniquilación del 80% de la humanidad pero con una calidad de imagen mejorada y el sonido envolvente 5.1 que las salas de cine ofrecen para tener una experiencia superior sobre el desenlace de esta historia.

Para salvar lo poco que queda de vidas humanas, Mikasa, Armin, Reiner y Levi trabajan mano a mano para detener a Eren, aún si eso conlleva a asesinar a su amigo que convirtió a la Tierra en un verdadero apocalipsis a través del temido poder del “Retumbar”.

Durante la película se detalla el papel que juega el personaje de Ymir, fundadora de los titanes en la venganza contra Marley y el por qué de la decisión de Eren para masacrar a todo el planeta.

¿Qué significa el final de Attack On Titan?

La Isla Paradis y Marley son regiones que se odian a muerte, sin embargo, el sacrificio que hacen los personajes, así como su actitud, son muestras de valores como la valentía, el trabajo en equipo, el honor, y principalmente el amor entre los personajes además de la firme convicción de no rendirse.

La película empapa al espectador en la búsqueda del conocimiento y los ayuda a reflexionar sobre el valor de la vida humana.

¿Cuántas escenas postcréditos tiene Attack on Titan-The Last Attack?

Solo tiene una escena postcrédito y trata de un agradecimiento a los fanáticos por haber seguido la serie todo este tiempo. Además enaltece el pasar del tiempo y cómo es que da paso a las nuevas generaciones.

¿Dónde ver la película de Attack On Titan?

Se encuentra disponible subtitulada y doblada al español tanto en Cinépolis como Cinemex, para consultar fechas y horarios ingresa a sus páginas oficiales en:



