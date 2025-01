El precio de las lujosas botas que Sam Smith se compró en su visita a México

Sam Smith se presentó en la Feria de León 2025, un espectáculo en México que, según las autoridades encargadas del evento, rompió récords de asistencia y registró un lleno histórico. Tras este éxito, el cantante aprovechó la ocasión para explorar un poco más sobre el estado de Guanajuato , conocido por su famosa venta de artículos de piel, y adquirió un par de lujosas botas que, al parecer, le dejaron una excelente impresión.

Las botas que Sam Smith se compró en Guanajuato

A través de redes sociales se viralizó un video donde Sam Smith aparece probándose un par de botas, episodio que habría tenido lugar en Cuadra, una tienda de calzado ubicado en Guanajuato, conocida por sus productos de piel. Esta grabación, que fue captada por un empleado del lugar, delató que el artista quedó satisfecho con el modelo, por lo que quiso llevárselo para sumarlo a su colección.

Tal como se aprecia en las imágenes, el intérprete de temas como “I’m Not the Only One” y “Unholy” se probó varios diseños, pero fue un par de botines negros los que eligió llevarse.

De acuerdo con la información disponible en la web del comercio, se trata de unas botas para caballero fabricadas en piel genuina de caimán y piel de bovino; como distintivo, cuenta con detalles de brocado y grabado con el logotipo Franco Cuadra, un sello único del comercio; se ajusta con un cierre localizado al interior y tiene suela hecha de cuero con injertos de TPU, un material pensado para dar mayor libertad de movimiento.

¿Cuánto cuestan las botas que Sam Smith se compró en México?

Las botas que Sam Smith adquirió tienen un precio de 8 mil 995 pesos mexicanos, una cifra que podría haber aumentado si el cantante optó por realizar alguna modificación o adquirir productos adicionales para el mantenimiento del calzado.

Además, los modelos que el artista se probó en la tienda tienen un rango de precios que va desde los 3 mil 496 pesos mexicanos hasta los 31 mil 995 pesos mexicanos, dependiendo de la edición y los materiales, como las versiones especiales elaboradas con piel genuina de caimán.

Página web Cuadra Las botas que se compró Sam Smith son la de marca Cuadra, dedicada a fabricar calzado de piel

