La UNAM revela cuáles son los principales arrepentimientos antes de morir

La vejez es una etapa de reflexión, puesto que al llegar a esta etapa de la vida, muchas personas se enfrentan a preguntas sobre sus logros, ideales y decisiones, un proceso que inevitablemente trae consigo ciertos arrepentimientos.

Aunque estos sentimientos suelen asociarse con malestar, también representan una oportunidad para el aprendizaje.

¿Qué sucede con nuestro contenido en redes sociales al morir?https://t.co/wX3J0VBlup pic.twitter.com/htWHwSKyLX — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) January 4, 2024

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué dice la UNAM sobre los arrepentimientos antes de morir?

Susana Ruiz Ramírez, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, ha explorado los arrepentimientos más comunes en la vejez.

“Estos surgen por la reflexión sobre nuestras acciones y la proximidad de la muerte. Nos cuestionamos qué aún podemos hacer para encontrar tranquilidad”, explicó la experta para la Revista Global UNAM .

¿Cuáles son los arrepentimientos más frecuentes?

Entre los arrepentimientos más frecuentes se encuentran no haber seguido los sueños, trabajar demasiado, no expresar sentimientos, no conservar amistades y no haber sido felices.

Ante lo anterior, Ruiz Ramírez ofrece un análisis detallado de cada uno:

No seguir los sueños: este arrepentimiento está relacionado con metas no realizadas . La experta señala que es crucial diferenciar entre sueños alcanzables y aquellos que, por su naturaleza, son irrealizables en determinado momento.



este arrepentimiento está relacionado con . La experta señala que es crucial y aquellos que, por su naturaleza, son en determinado momento. Trabajar demasiado: Ruiz Ramírez destaca que algunas personas lamentan no haber pasado más tiempo con sus seres queridos o no haberse desarrollado en su ocupación deseada.

“El trabajo puede ser un obstáculo para la vida personal, pero si logramos trascender en él, el arrepentimiento suele ser menor”, apunta.

No hablar de los sentimientos: la cultura de reprimir emociones puede generar daños a largo plazo . La investigadora enfatiza la importancia de aprender a comunicarse con asertividad desde la infancia.



la cultura de reprimir emociones puede . La investigadora enfatiza la importancia de con asertividad desde la infancia. No conservar amistades: “Las relaciones cambian y es natural; sin embargo, evaluar por qué se perdieron ciertas amistades puede ayudarnos a decidir s i vale la pena retomarlas o simplemente aceptar su final”, asegura.



“Las relaciones cambian y es natural; sin embargo, puede ayudarnos a decidir s o simplemente aceptar su final”, asegura. No ser feliz: la felicidad es subjetiva y momentánea. Por ello, algunas personas se arrepienten de no haberla priorizado.

Cómo afrontar los arrepentimientos

La especialista sugiere resolver lo pendiente, alcanzar paz espiritual, aceptar lo inmutable, perdonarse y extraer lecciones positivas.

Aunando a lo anterior, reflexionar y tomar acción puede transformar los arrepentimientos en aprendizajes valiosos, ayudando a vivir con mayor plenitud y paz interior.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.