Niño pidió una sandía a Santa Claus; su reacción conquistó corazones y se viralizó en TikTok

Esta Navidad 2024 , una historia peculiar y conmovedora llamó la atención de miles de internautas. Un niño pidió a Santa Claus un regalo muy diferente a los tradicionales juguetes como muñecos, videojuegos o bicicletas: Una sandía. Todo comenzó cuando el pequeño escribió su carta, su deseo era muy simple pero lleno de ternura.

La familia del niño, emocionada por el pedido inusual, decidió compartir el video del regalo en redes sociales. La publicación rápidamente se volvió viral , con miles de usuarios conmovidos por el gesto, así como por la reacción del menor.

El video, compartido por el usuario identificado como @cotebelmargodoy, muestra al niño desenvolviendo emocionado un gran paquete colocado debajo del árbol navideño. “Mi hijo le pidió a Santa una sandia”, inicia el video que ya cuenta con más de 800 mil me gusta.

No obstante, según se relata, el niño estaba preocupado ya que en su carta no había aclarado que deseaba una sandía verdadera y no una de juguete. Al abrir el regalo y descubrir que efectivamente era una sandía real, su emoción fue inmediata.

Estaba muy preocupado de que Santa pensara que él quería una de juguete y lloro mucho porque en la carta no le puso que fuera una sandia real. Fue una hermosa Navidad, para ti, porque tenías tu sandia y para mí, porque te tengo a ti -indica el clip.

Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar: “Me dan mucha ternura los niños que piden cosas random, ví uno que pidió queso rallado jaja”, “Ya vi el de la coca chiquita, el del tajin, el del pan de muerto, y ahora este de la sandía ¿Cuál me falta?”, “Es el segundo niño que veo que pidió una sandía y estoy confundida¿por qué las sandías están de moda?”, “Me encanta que no piden juguetes”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Sin duda este gesto inocente nos recuerda que, en ocasiones, lo más simple puede ser lo más valioso.

Cabe destacar que en los últimos días también se han vuelto virales videos de niños que se alegran al recibir una botella de Coca-Cola y hasta un pan de muerto .

