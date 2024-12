Redes sociales no perdonan a Cinemex por su nuevo logo, mejores memes

La palabra Cinemex se volvió tendencia en redes sociales, esta vez no porque se estrenara una película, sino por su nuevo logo, el cual pareció no haberle gustado a los usuarios que han crecido de la mano de la franquicia de cine. Debido al diseño “extraño”, como lo calificaron los internautas, los memes no faltaron.

Debido a su simplicidad y rareza, los internautas criticaron que la empresa haya invertido dinero en dicho logo, sin mencionar la originalidad y creatividad del equipo para su desarrollo, sobre todo ahora que el cine está pasando un mal momento por los servicios de streaming.

¿Cuál es el nuevo logo de Cinemex?

Cinemex dio a conocer su nuevo logo a través de sus redes sociales aproximadamente a las 21:00 horas del miércoles 12 de diciembre. La empresa dijo en su cuenta de X lo siguiente: “Este es el nuevo Cinemex”.

Desde el primer momento que vieron los usuarios el logo de Cinemex aseguraron que se trata de un “resorte”, otros comentaron que se trata solo de unos simples trazos en forma de círculo.

Este es el nuevo Cinemex. pic.twitter.com/lP14FwDRFK — Cinemex (@Cinemex) December 12, 2024

¿Cuáles fueron los memes más virales por el nuevo logo de Cinemex?

Yo viendo el nuevo logo de Cinemex. Igual y aquí siempre hemos sido team Cinépolis. pic.twitter.com/OjSD6xRy63 — Iván Estrada (@Estradamyers) December 12, 2024

Cinépolis cuando miró el nuevo logo de Cinemex: pic.twitter.com/FB7B6hRzpQ — ⚰️ (@wdalglies) December 12, 2024

El nuevo logo de Cinemex para competir contra Cinépolis pic.twitter.com/HyKEC8fDhH — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) December 12, 2024

Los Simpsons lo hicieron de nuevo pic.twitter.com/z1GIGRDzLR — Mario Mondra ▕⃝⃤ (@mariomondra) December 12, 2024

Viendo el nuevo logotipo de Cinemex… pic.twitter.com/VH0Alo3sCs — LaDivaDelStandUp ManuNNa (@manunisima) December 12, 2024

¿Cuántos años tiene Cinemex en México?

Cinemex comenzó sus operaciones en Pabellóm Altavista, Ciudad de México, en 1995, por parte de dos mexicanos Adolfo Fastlicht, Miguel Ángel Dávila y Matthew Heyman.

