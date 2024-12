“Starbase”: Así es la nueva ciudad que Elon Musk podría tener muy pronto en Texas

En años recientes, Elon Musk ha ampliado su presencia en Texas, trasladando sus empresas desde California y construyendo oficinas, almacenes y fábricas en un número cada vez mayor de ciudades texanas . Ahora Musk está intentando hacer algo que pocos grandes empresarios han concretado: crear su propia ciudad empresarial.

Musk lleva mucho tiempo hablando de su deseo de crear una nueva ciudad, a la que espera llamar “Starbase” ubicada en la costa del sur de Texas, donde su empresa de lanzamiento de cohetes, SpaceX , tiene su sede.

Así serían las elecciones de la ciudad de Musk en Texas

Por años, el plan no daba señales de avanzar de manera oficial, en parte porque para crear un nuevo municipio en Texas se necesita un determinado número de residentes y el apoyo de la mayoría de los votantes, de acuerdo con un reportaje de The New York Times titulado “Elon Musk pronto podría tener su propia ciudad en Texas”, publicado el 25 de diciembre de 2024.

En dicha investigación se destaca que los empleados de SpaceX han estado llenando una serie de casas de mediados de siglo recién renovadas así como de viviendas provisionales cercanas a los cohetes de la empresa.

Este mes, los empleados de la empresa que viven en los alrededores de sus oficinas y de la base de lanzamiento dieron el primer gran paso hacia la constitución de una ciudad, reuniendo firmas y presentando una petición oficial para realizar elecciones, según informa The New York Times.

En qué consiste le proyecto la ciudad en “Starbase”

De acuerdo con la petición, presentada a los altos funcionarios del condado de Cameron a la que The New York Times tuvo acceso, ya se proyectan algunos de los primeros detalles sobre el tamaño y el funcionamiento de la nueva ciudad que Elon Musk y su empresa están imaginando.

Si la ciudad lo autoriza, las elecciones permitirán a los votantes elegir a tres nuevos funcionarios municipales, incluido el primer alcalde de la ciudad. La petición sugiere que el alcalde sería el director de seguridad de SpaceX, Gunnar Milburn, según menciona el diario estadunidense.

La petición de “Starbase” describe una comunidad de unos 500 habitantes actuales, incluidos al menos 219 residentes principales y más de 100 niños, en una zona situada al final de la carretera estatal 4, junto a la playa de Boca Chica, donde SpaceX lanza muchos de sus cohetes.

La ciudad tendría unas dimensiones de alrededor de 4 kilómetros cuadrados, un área un poco más grande que la de Central Park, pero pequeña para los estándares de Texas. Según la petición, casi todos alquilan y trabajan en SpaceX, destaca The New York Times.

