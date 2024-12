Motorola one Fusion Plus vs. Motorola One Hyper: Características, precios y el mejor

Motorola se ha destacado por ofrecer opciones competitivas en el mercado de smartphones de gama media. Dos de sus modelos más relevantes, el One Fusion Plus y el One Hyper, presentan diferencias clave en características y precios. Esta comparativa examina en qué aspectos sobresale cada uno de estos dispositivos, con el fin de ayudar a determinar cuál se adapta mejor a diversas necesidades.

Características del Motorola One Hyper

Según información del sitio Versus, el Motorola One Hyper incorpora una serie de funciones avanzadas que lo distinguen, comenzando por su resistencia al agua y al polvo, una característica que ofrece mayor durabilidad en entornos adversos. Además, cuenta con tecnología NFC, útil para realizar pagos móviles y transferencias rápidas de datos.

En cuanto a la cámara frontal, este modelo ofrece 32 megapíxeles, duplicando los 16 megapíxeles del Motorola One Fusion Plus, lo que lo posiciona como una mejor opción para selfies. También sobresale en velocidad de descarga, alcanzando hasta 300 MBits/s, en comparación con los 150 MBits/s de su competidor.

Otras características distintivas incluyen la compatibilidad con DLNA, un sensor de iluminación de fondo, autoenfoque continuo en grabaciones de video y un diseño más delgado, con solo 8.9 mm de grosor frente a los 9.6 mm del Fusion Plus.

¿Qué ventajas tiene el Motorola One Fusion Plus?

El Motorola One Fusion Plus , por su parte, destaca por ofrecer una batería de 5000 mAh, un 25% más de capacidad frente a los 4000 mAh del One Hyper, lo que resulta en mayor autonomía. También incluye 6 GB de RAM, superando los 4 GB del Hyper, y una cámara principal con más funciones, ya que combina 64 MP, 8 MP, 5 MP y 2 MP, mientras que el Hyper solo cuenta con dos sensores de 64 MP y 8 MP.

En cuanto al rendimiento, el Fusion Plus tiene un procesador más rápido, una puntuación mayor en AnTuTu y un menor tamaño de semiconductores, que mejora su eficiencia energética.

Motorola one Fusion Plus vs. Motorola One Hyper: Diferencia de precios

El Motorola One Fusion Plus tiene un precio aproximado de 3 mil 999 pesos, mientras que el Motorola One Hyper cuesta alrededor de 8 mil pesos, lo que lo convierte en una opción más costosa.

