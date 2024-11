Six Flags México: Christmas in the Park 2024 dice adiós al Boomerang; costos y actividades

Durante esta temporada, no puedes dejar de visitar este parque de diversiones, ya que presenta su clásico evento especial Christmas in the Park 2024 . Todo el parque se viste con luces de colores, personajes temáticos y un desfile navideño.

Este exclusivo evento estará disponible por tiempo limitado y contará con horarios extendidos. A continuación, te contamos los detalles de lo que Six Flags México tiene preparado para todas las familias y visitantes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué hay en el Christmas in the Park 2024?

Si nunca has visitado Six Flags durante noviembre y diciembre, debes saber que el parque organiza el Christmas Light Parade, un desfile lleno de luces y personajes como los Looney Tunes y los superhéroes de DC Comics, quienes se visten como Santa Claus o como sus elfos.

Durante el desfile, personajes como Bugs Bunny, Piolín, el Pato Lucas y Silvestre desfilan y saludan a las familias y los niños. También puedes ver a Superman, Batman, Flash y otros superhéroes participando en esta mágica celebración.

¿Cuánto cuesta ir al Christmas in the Park 2024?

Si no cuentas con pase anual, puedes asistir al evento comprando un boleto de un día con un costo de 999 pesos. También está disponible la opción de la Experiencia VIP, que tiene un precio de 2,600 pesos e incluye acceso a la rampa de nieve Snow Run, cena VIP y otros beneficios exclusivos.

Además, puedes adquirir el Gold Pass, que ofrece visitas ilimitadas al parque y beneficios como:



Recompensas mensuales para socios

Estacionamiento general gratuito

10% de descuento en alimentos y mercancía seleccionada

@SixFlagsMexico/ X Six Flags venderá pase anual con un gran descuento

Para quienes buscan una experiencia más completa, está disponible el Prestige Pass 2025, que incluye:



Estacionamiento preferente.

15% de descuento en alimentos y mercancía seleccionada.

Visitas ilimitadas al parque

Cierran el bomerang en Six Flags México

Este sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre serán los últimos días que operará el Boomerang en Six Flags México. Esta montaña rusa dice adiós y se despide los visitantes en sustitución de otro juego mecánico.

El Christmas in the Park 2024 estará disponible del 22 de noviembre de 2024 al 19 de enero de 2025. Por lo que tendrás oportunidad de asistir a este gran evento apto para toda la familia.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.