De dónde vienen los Sonny Angel y qué efecto producen en el cerebro para ser adictivos

Hay un nuevo fenómeno que se ha vuelto viral: Los Sonny Angel. Estos muñecos se han consolidado y conquistado a miles de usuarios en plataformas como TikTok e Instagram.

Los Sonny Angel se han convertido en el objeto de moda, incluso celebridades como Victoria Beckham, Rosalía o Dua Lipa tienen uno. Pero, ¿qué son y por qué generan la necesidad de tenerlos todos?

¿Qué son los muñecos Sonny Angel?

Son pequeños muñecos con estética kawaii (lindo o tierno en japonés. Estas pequeñas figuras se reconocen por su cuerpo desnudo y su característica posición de ángel, con alas pequeñas en la espalda. Con un tamaño de 7.5 x 9.5 cm, estos muñecos vienen en diversas versiones: Animales, frutas, verduras, con sombreros y ediciones especiales.

Cada figura es una sorpresa, ya que se venden en cajas opacas que impiden conocer el modelo hasta abrirlas, lo que añade un elemento de emoción y coleccionismo al proceso.

Los Sonny Angel tienen su origen en Japón y fueron creados en el año 2004 por el diseñador Toru Soeya.

¿Cuánto cuesta un Sonny Angel?

¿Cuánto cuesta un Sonny Angel?



Los precios pueden variar dependiendo del Sonny Angel que elijas, hay algunos que cuestan 645 pesos o hasta 2 mil 400.

¿Por qué son adictivos los Sonny Angel?

Uno de los detalles por los que los Sonny Angel se han popularizado es debido al factor sorpresa: Lo que compramos es una bolsa que no sabemos cuál de los bebés nos saldrá. De acuerdo con un estudio realizado por científicos de la Universidad de Emory y la Facultad de Medicina de Baylor en 2001, el cerebro se activa con lo nuevo y desconocido.

Otra característica por la que los Sonny Angels se vuelven adictivos es que suponen una mezcla perfecta de nostalgia y novedad. Nostalgia porque son juguetes y nos recuerdan a la infancia y novedad porque son tendencia y todos quieren formar parte de ella; provoca FOMO (Fear Of Missing Out) no pertenecer.

Crear lazos con otras personas es muy importante para los humanos, psicológicamente hablando, por lo que las modas son una forma de sentirse parte del grupo.

¿Cómo cuidar a Sonny Angels?

Los Sonny Angels están fabricados de plástico, es decir, son bastante duraderos. Evita mojarlos o exponerlos a temperaturas extremas y guárdalos en un lugar seco y sin polvo.

