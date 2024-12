El “dupe” con más ingredientes iguales al perfume Thank U Next de Ariana Grande

El mundo de los perfumes está lleno de alternativas accesibles que buscan imitar la esencia de fragancias de alta gama. Uno de los dupes más populares actualmente es el Fine’ry I’m A Musk Eau De Parfum, que se ha destacado por ser una opción similar al icónico perfume Thank U, Next de la cantante Ariana Grande.

Así es el mejor dupe del perfume Thank U, Next

Con una coincidencia de ingredientes del 94% de match entre ellos, Fine’ry I’m A Musk Eau De Parfum , se presenta como una opción perfecta para quienes buscan una fragancia comparable a la de la famosa cantante a un precio mucho más asequible, según información de SkinSort.

Ambos perfumes comparten 7 ingredientes en común, lo que demuestra la similitud en sus fórmulas. Estos ingredientes son claves para crear una experiencia olfativa comparable, con una mezcla dulce y floral que caracteriza a Thank U, Next. A pesar de que cada fragancia tiene su propia interpretación de estos elementos, los compuestos básicos se mantienen fieles en ambas opciones.

Tanto Fine’ry I’m A Musk Eau De Parfum como Thank U, Next son perfumes veganos y cruelty-free, lo que significa que no contienen ingredientes derivados de animales ni han sido probados en ellos. Esto es un punto importante para aquellos consumidores que buscan opciones más éticas en sus productos de belleza y cuidado personal.

Además, ambos son seguros para el acné fúngico (malassezia), lo que los convierte en una opción adecuada para quienes tienen piel sensible o propensa a este tipo de afecciones.

Fine’ry I’m A Musk: Una alternativa libre de tóxicos

Un aspecto interesante de ambos perfumes es que no contienen aceites, parabenos, siliconas ni sulfatos, ingredientes que suelen ser evitados por quienes buscan opciones más limpias y naturales.

Sin embargo, ambos productos incluyen alcoholes fuertes, lo cual puede ser un irritante para algunas personas con piel muy sensible. A pesar de esto, su formulación sigue siendo bastante amigable para quienes buscan una fragancia sin componentes dañinos o innecesarios.

Si bien la similitud entre estos dos perfumes es notable, Fine’ry I’m A Musk Eau De Parfum ofrece una experiencia similar en cuanto a fragancia, pero a un precio más accesible. Además, por ser libre de ingredientes cuestionables como los parabenos y silicona, se convierte en una excelente alternativa para quienes buscan una opción más económica sin sacrificar calidad o ética.

