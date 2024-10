¿Tu abuelita tenía razón? La verdad de por qué no debes guardar comida caliente en el refrigerador

Seguro en más de una ocasión escuchaste a tu abuelita decir que no guardaras la comida caliente en el refrigerador o se echaría a perder; pues si bien existe una razón científica por la cual debes dejar de hacerlo, en realidad tu abuelita no tenía razón. Aquí te explicamos por qué no debes guardar comida caliente en el refrigerador si quieres que dure mucho más tiempo.

De acuerdo con el Manual de Manejo Higiénico de los Alimentos emitido por la Secretaría de Salud de México , lo recomendable es mantener en refrigeración los alimentos y a una temperatura de no más de 4°C, esto para prevenir la formación de bacterias que arruinen tu comida y pongan en riesgo tu salud.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Entonces, ¿qué tiene que ver la comida caliente en todo esto? Pues resulta que al guardar un tupper con tu sopita recién hecha en el refrigerador, no sólo podría enfermarte, sino también dañar tu refrigerador.

¿Por qué no debes guardar comida caliente en el refrigerador?

Hay dos principales razones por las que no debes guardar comida caliente en el refrigerador y tiene que ver con cómo se comporta el aire caliente. Y es que, si tu metes tu tupper con sopa recién hecha con el objetivo de enfriarla rápidamente y mantenerla en buen estado por más tiempo, estás haciendo todo lo contrario.

Al guardar algo caliente en el refrigerador haces que los alimentos cercanos al recipiente ganen ese calor, lo que podría favorecer el crecimiento de microorganismos y la generación de toxinas es mucho más rápida.

¿Quedó sin electricidad? Si tiene dudas, bótelos. Bote alimentos refrigerados como carnes, pescados y mariscos, leche y huevos si no hubo electricidad por más de 4 horas. pic.twitter.com/xUAd5KM629 — CDC en Español (@CDCespanol) October 13, 2024

Pero eso no es todo, al guardar algo caliente en tu refrigerador lo obligas a trabajar el doble y por ende, tener un mayor gasto energético que se verá traducido en un aumento en tu recibo de luz , pues tu refri tendrá que esforzarse por mantener todo su interior a una temperatura por debajo de los 4°C.

Gabriela Brieba, experta europea en Calidad y Seguridad Alimentaria, dijo a La Vanguardia España que muchas veces, las causas de una intoxicación alimentaria se debe a una refrigeración incorrecta de los platillos ya cocinados.

¿Cuál es la forma correcta de enfriar la comida?

Bueno, ya te explicamos que tienes que evitar guardar tus platos recién hechos en el refrigerador, pero esto no significa que debes esperar horas a que se enfríen por completo. De acuerdo con Brieba, la comida recién cocinada puede estar sin refrigeración por máximo 2 horas; después de ese tiempo, es necesaria guardarla en un ambiente fresco para garantizar su frescura y evitar la formación de microorganismos que podrían enfermarte.

Por si fuera poco, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos recomienda guardar pequeños recipientes con la comida recién hecha para que puedan enfriarse rápidamente y sin comprometer el funcionamiento de tu refrigerador ni el resto de los alimentos.

Recuerda que el aire caliente suele ser más ligero que el frío, por lo que es recomendable poner los recipientes tibios en la parte superior del refrigerador para evitar que el poco calor que les quede afecte el resto de tus alimentos al interior y se mantengan en una temperatura adecuada.

¿En qué tipo de recipientes es mejor guardar la comida?

Tal vez sea momento de que le digas adiós a tus queridos botes de crema en donde guardas frijoles, pues si bien nos sacan de un apuro, lo mejor para conservar tus alimentos en buen estado y por más tiempo es utilizar recipientes de vidrio. Este material favorece el enfriamiento uniforme, además de que no guarda olores ni sabores y, si tienes recipientes herméticos, los mantiene mejor por mayor tiempo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.