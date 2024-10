¡No la tires! Cuatro consejos para usar la flor de cempasúchil luego de la ofrenda del Día de Muertos

Hay un cuento que dice que los muertos solo pueden ver el color naranja, por eso es tan importante poner a la flor de cempasúchil en las ofrendas. De acuerdo con información del Gobierno de México, las almas siguen el camino de estos pétalos para llegar a visitar a sus seres queridos. Pero, una vez acaba la ofrenda, los preciosos ramos pasan al olvido y, ya marchitas, terminan en la basura.

Cuatro opciones para no desperdiciar tus flores de cempasúchil

Si quieres que tus flores duren más tiempo contigo pero no puedes conservarlas, hay en la CDMX un lugar donde puedes llevarlas. Aquí les darán una nueva oportunidad, estén vivas o secas. Además, en adn40 también te compartimos cuatro alternativas divertidas que puedes hacer con los pétalos del cempasúchil restante.

Llévalas al centro de acopio “Faro” Tláhuac

La Fábrica de Artes y Oficios mejor conocida como “Faro” Tláhuac, creó un proyecto donde usan a la flor de cempasúchil para hacer:



Arte.

Remedios naturales.

Comida.

Por ello, puedes donar las flores de cempasúchil que quieras, ya sean las de macetas (con raíces), las cortadas en floreros, o solo los pétalos sueltos. Eso sí, no puedes llevar los ramos que tengan pegamento o químicos, ni aquellos machacados o en pedacitos. Para entregar el producto de manera correcta se sugiere envolverlas en papel, periódico o un recipiente. Evita las bolsas de plástico o celofán porque las echan a perder más rápido y no sirven.

Otra sugerencia es que no las riegues demasiado ni las dejes secar, porque en el centro de acopio “Faro” Tláhuac separan las flores para diferentes usos. La Fábrica de Artes y Oficios está ubicada en Avenida La Turba sin número, colonia Miguel Hidalgo, junto al bosque de Tláhuac. Abren de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

¡Haz composta!

Esto está bien fácil. Junta los pétalos que se cayeron del cempasúchil, separa los que estén más bonitos y limpios para mezclarlos con tierra y cáscaras de frutas como: plátano y manzana. Luego machácalos con un mortero o un molcajete, o si prefieres, licúalos con tantita agua, pero ¡cuidado! No te pases para que no quede muy aguado. Ya que esté lista “la masa” cuélala para quitar los pedacitos que no se hayan triturado y separa el agua.

Pon un poco de esta mezcla de flor de cempasúchil en la tierra de tus plantas y trata de meterla bien al sustrato. Usa el agua que sobró para regar el resto del jardín y asegúrate de que la mezcla se absorba bien. Déjalo actuar por varias semanas y verás los resultados.

Siembra tus propias flores y vuélvete la señora de las plantas

¡Sí se puede cultivar más cempasúchil! Y es muy sencillo. Primero, encuentra las semillas en los pétalos, los reconocerás por que la puntita que tienen es de dos colores y están un poquito duras. Busca una maceta que tenga al menos 15 centímetros de hondo con tierra y entierra dos o tres semillitas, no tan profundo para que no se doblen y tampoco en la superficie para que no se ahoguen o quemen.

Cuando ya las tengas plantadas, pon la maceta al sol y riega seguido para que la tierra siempre esté húmeda. Si no te late dejarla todo el tiempo al aire libre, basta con unas seis horas diarias. En una semana vas a empezar a ver cómo germinan y serás, oficialmente ¡la señora de las plantas!

¡Échalas al plato!

Antes de cualquier cosa, lávalos con agua y unas gotitas de desinfectante para que no vayan a hacerte mal. Según lo que quieras preparar, sepáralas y úsalas antes de que se sequen, porque si la flor de cempasúchil se deshumedecen, se pueden hacer polvo y ya no funciona el “menjurje”. Así que mételas en postres, ensaladas o incluso en agua fresca para aprovechar todo su sabor.

El cempasúchil (Tagetes erecta) es una planta nativa de México muy arraigada a las tradiciones de las festividades de día de muertos. Sin embargo, también es una flor comestible.



Lo más sencillo es hacer una infusión de cempasúchil. Basta con ponerlas a hervir y enseguida servir en una taza. Si están empezando a secarse, es importante que dejes los pétalos remojando un poco y como las zanahorias, “volverán a la vida”.

