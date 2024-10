One Pice llega a Miniso... ¡¿sin Sanji?! Así es la colección del anime más conocido en el mundo

Queridos nakamas, les traemos muy malas noticias... Aunque One Pice llegó como una colección con licencia a Miniso, no están todos los personajes aunque son parte del protagonismo del anime. Quisimos saber qué productos habría en el stand dedicado a la serie caricaturesca más aclamada en el mundo, pero nos fuimos con un muy mal sabor de boca. En adn40 no nos quisimos quedar con las ganas y nos lanzamos a la cadena de tiendas de origen chino para ver los objetos bajo esta licencia; te contamos qué es lo que te espera.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué trae la colección de One Pice en Miniso?

Si eres un verdadero fan de One Piece, te debió haber emocionado la llegada de sus productos a Miniso ¿pues quién no querría objetos coleccionables de nuestro héroe favorito Monkey D. Luffy? Además, todos están enamorados de algún integrante de su tripulación, los cuales fueron creados por Eiichiro Oda y sus historias llegaron hasta lo más profundo de nuestros corazones. Sin embargo, un subgerente de la sucursal de Plaza Oasis nos comentó que, debido a que la licencia está por cuatro meses, no sacaron a todos los personajes del anime, tal y como sí pasó con Marvel.

Para empezar, el stand al que fuimos ubicado dentro de Plaza Oasis a penas si ocupa la cuarta parte de lo que fue con Marvel, siendo que es la serie más vendida de la historia con alrededor de 523 millones de unidades de mangas a nivel mundial. En Netflix, One Pice tuvo 18.5 millones de reproducciones y 140 millones de horas visualizadas. Así que no comprendemos por qué uno de los personajes más icónicos e indispensables del anime no se encontraba ni en un vaso de todos los productos de licencia.

Es bien sabido que en México los personajes favoritos de todos son Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro y Sanji, pues son los tres integrantes más fuertes de la tripulación de “Los Sombreros de Paja” que le entregaron su alma al Going Merry y al Thousand Sunny, sin mencionar la lealtad incondicional al capitán. Aunque nuestro protagonista aparece en libretas, lapiceras, estampillas ¡y hasta kit de cubiertos! En los vasos emblemáticos solo aparece Usopp, mientras que Sanji prácticamente desapareció del mapa.

Los integrantes de la tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja son los siguientes:



Monkey D. Luffy.

Roronoa Zoro.

Nami.

Usopp.

Sanji.

Tony Tony Chopper.

Nico Robin.

Franky.

Brook.

Jinbe.

Nefertari Vivi.

Karoo.

Quisimos agregar a Bentham, apodado cariñosamente como “Bon-chan” o “Mr. 2", pero de ser así deberíamos contemplar a todos los aliados que los Sombrero de Paja han hecho a lo largo de todo el anime. Aunque estos serían los personajes principales y más queridos del anime, solo podremos encontrar a los siguientes personajes en la colección de One Pice en Miniso:



Monkey D. Luffy.

Roronoa Zoro.

Nami.

Usopp, (en un solo vaso).

Tony Tony Chopper.

Como era de esperarse, todo lo relacionado con Luffy voló rápidamente, desde la almohada de su fruta del diablo, hasta las libretas con su cara. De igual manera, los productos con la cara de Zoro desaparecieron rápidamente... y las de Nami, se quedaron..., almohadas con su recompensa, vasos con su imagen y demás quedaron rezagadas entre la mercancía de One Pice.

En el caso de Chopper, el personaje más adorable de la serie, también volaron sus productos y el único vaso donde parece mostrar a la tripulación completa, el único personaje extra que sale es Usopp. Dentro de la página de Miniso, tampoco quedan muchas opciones, pues solo están los famosos stickers de Luffy y Zoro, los kit de cubiertos, las libretas, una almohada de viaje y el vaso con tapa y popote del reno de nariz azul.

De acuerdo con el subgerente de Miniso en Plaza Oasis, la colección solo tiene licencia para tres o cuatro meses como máximo, por lo que esa es la razón por la que no veremos a Usopp, Sanji, Nico Robin, Franky, Brook y Jinbe. Además, la decepción de no haber podido encontrar más productos con la cara de nuestros personajes favoritos, entristeció a los fanáticos de One Pice, pues a su servidora, lo único que le gustó y compró fue la taza coleccionable del sombrero de paja.

Adriana Juárez La taza de sombrero de paja en Miniso está más económica que en tiendas online como Amazon, Ali Exprés, etc.

Para esta colección los fanáticos esperábamos mochilas con la bandera de los Sombrero de Paja, personajes de acción de Trafalgar D. Water Law o el enigmático Dr. Vegapunk... ¡o mínimamente almohadas con todos los integrantes de la tripulación de Monkey D. Luffy! Pero la colección de One Pice nos dejó mucho qué desear y poco tiempo para admirar.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos