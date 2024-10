Así son los nuevos tenis de Target que aumentan de talla junto a tus pies

Los nuevos tenis de Target han captado la atención en las redes sociales gracias a una innovadora tecnología que les permite expandirse o cambiar de tamaño según el pie del usuario. Con una suela dividida, este calzado se presenta como una opción ideal para niños en crecimiento y personas con pies grandes, ofreciendo comodidad y adaptabilidad.

¿Cómo son los nuevos tenis de Target?

Este innovador modelo tiene la suela dividida y permite que su tamaño se expanda y adapte a varios talles. En principio, se crearon dos modelos en 16 colores diferentes, uno en tamaño medio para niños y otro en tamaño grande para adultos, a 34,99 y 49,99 dólares, respectivamente.

La principal novedad de este ejemplar llamado ÜNOS by Sz , que significa “U Need One Size” ("Necesitas una talla”, en español), es que tienen una suela dividida en dos secciones mediante un canal en forma de Z, pero cada lado permanece conectado mediante tejidos flexibles. De este modo, pueden expandirse a lo ancho y a lo largo, sin dejar de brindar un ajuste seguro.

El diseño de estos tenis tiene como objetivo abordar el problema del crecimiento de los niños, quienes a menudo terminan con pares de calzado apenas usados.

Además, busca ofrecer una solución para adultos con pies más grandes o anchos, asegurando que encuentren un producto adecuado. Este modelo también es ideal para quienes tienen un pie más grande que el otro, permitiendo una mayor personalización en el ajuste. Creado por el Dr. D’Wayne Edwards, reconocido como uno de los diseñadores más destacados de la industria, según el sitio The Verge , este calzado representa un avance significativo en la comodidad y funcionalidad.

Las principales características de los nuevos tenis de Target

Estas son las características de los nuevos tenis de Target:



Diseño adaptable: Cuentan con una tecnología patentada que permite que el calzado se estire para ajustarse a diferentes formas de pie, al proporcionar un ajuste personalizado. Materiales: Tienen un tejido transpirable que es lavable a máquina, lo que facilita su mantenimiento y limpieza. Comodidad: Son ligeras y están diseñadas para mantener los pies frescos, lo que las hace ideales para el uso diario. Durabilidad: Incluye refuerzos en la puntera para mayor resistencia y una suela de EVA (etileno-vinil-acetato) que ofrece buena amortiguación. Suelo: La suela de goma multidireccional proporciona un buen agarre y estabilidad al caminar. Variedad de colores y tallas: Están disponibles en varios colores, incluyendo opciones neutras como el beige, y en diferentes tallas (por ejemplo, de 3.5 a 4.5).

