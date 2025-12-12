Estados Unidos pedirá historial de Redes Sociales a turistas
El gobierno de Trump propone exigir a los turistas de 42 países que revelen su historial de redes sociales de los últimos 5 años.
- La propuesta convierte en obligatorio (ya no opcional) declarar los nombres de usuario de todas las redes sociales usadas en los últimos 5 años para los ciudadanos de los 42 países del programa de exención de visado (Visa Waiver Program).
- Además del historial social, se exigirán números de teléfono usados en los últimos 5 años, direcciones de correo electrónico de los últimos 10 años y datos detallados sobre familiares directos.
- El plan contempla eliminar la web tradicional del ESTA para forzar el uso de una aplicación móvil que podría recolectar datos biométricos y metadatos; la propuesta está actualmente abierta a comentarios públicos por 60 días antes de ser final.