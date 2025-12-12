¿Quiénes son los arquitectos de la IA?, según la revista TIME
Jensen Huang de Nvidia, Sam Altman de OpenAI, y Elon Musk de xAI figuran entre los innovadores que han “tomado las riendas de la Historia, desarrollando tecnología y remodelando la información, el clima y nuestros medios de vida”.
- La distinción no recae en una sola persona, sino en un grupo de líderes tecnológicos que están transformando la humanidad. Entre las figuras destacadas en la portada se encuentran: Jensen Huang (CEO de Nvidia), Sam Altman (CEO de OpenAI), Elon Musk (CEO de xAI), Mark Zuckerberg (CEO de Meta), Lisa Su (CEO de AMD), Demis Hassabis (Google DeepMind), Dario Amodei (Anthropic), Fei-Fei Li (Profesora de Stanford y considerada la “madrina” de la IA).
- La revista considera que estos innovadores han “tomado las riendas de la historia”, remodelando el panorama de la información, el clima, los medios de vida y la rivalidad geopolítica. Time compara la relevancia de la IA con el advenimiento de las armas nucleares.
- La ilustración rinde homenaje a la famosa foto de 1932 de obreros almorzando sobre una viga en un rascacielos de Nueva York, pero colocando a estos líderes tecnológicos sobre una ciudad. Curiosamente, la revista decidió usar artistas humanos para crear la portada en lugar de IA.
- Según el artículo, 2025 marcó el momento en que la IA pasó de ser una promesa a una realidad omnipresente (el uso de ChatGPT se duplicó hasta alcanzar al 10% de la población mundial). Jensen Huang pronostica que esta tecnología hará crecer masivamente la economía global.