Alerta Máxima en Washington: Río Skagit supera nivel histórico de 2021
Un potente río atmosférico provocó que el río Skagit alcanzara los 37.73 pies en Mount Vernon, superando máximos históricos.
- El río Skagit rompió su récord histórico en Mount Vernon al llegar a 37.73 pies (superando la marca de 37.4 pies), y en la localidad de Concrete se esperaban crestas superiores a los 46 pies, muy por encima de los niveles de la inundación de 2021.
- Ante la amenaza de que el agua rebase los muros de contención, las autoridades emitieron órdenes de evacuación para entre 75,000 y 100,000 residentes que viven en la llanura aluvial y zonas bajas del condado de Skagit.
- El cruce fronterizo de Sumas (hacia Canadá) fue cerrado por el agua, al igual que tramos de la Ruta Estatal 20 y la SR 9; el gobernador Bob Ferguson advirtió que “hay vidas en juego” debido a la rapidez de la crecida