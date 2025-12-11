Iglesia paga $230M a víctimas de abuso en Nueva Orleans
Tras cinco años de litigio y bancarrota, un juez federal aprobó el acuerdo para compensar a más de 600 sobrevivientes de abuso sexual en Nueva Orleans.
- Compensación masiva: La Arquidiócesis de Nueva Orleans pagará al menos 230 millones de dólares (con posibilidad de ascender a más de $300M con aportes de aseguradoras) para resolver las demandas de aproximadamente 600 víctimas de abuso sexual infantil, poniendo fin a su proceso de bancarrota iniciado en 2020.
- Más allá del dinero, el acuerdo obliga a la Iglesia a implementar cambios radicales de transparencia, incluyendo la creación de un archivo público con documentos previamente secretos, la inclusión de un sobreviviente en la junta de revisión interna y la contratación de un monitor externo para vigilar las políticas de prevención.
- La jueza de quiebras Meredith Grabill aprobó el plan este lunes (8 de diciembre de 2025) tras recibir el voto favorable de la inmensa mayoría de los sobrevivientes. El Arzobispo Gregory Aymond pidió perdón públicamente, aunque muchos víctimas testificaron que “ninguna cantidad de dinero” reparará el daño espiritual y psicológico sufrido.