De atleta olímpico a narcotraficante: Ryan Wedding el criminal comparado con Pablo Escobar y El Chapo Guzmán
Ryan Wedding, quien representó a Canadá en los JJ.OO. de Invierno, es acusado de narcoterrorismo y de conexiones con el Cártel de Sinaloa.
- Wedding (alias “El Jefe” o “Giant") pasó de representar a Canadá en snowboard a dirigir una organización criminal ("The Wedding Criminal Enterprise") que mueve 60 toneladas de cocaína al año desde Colombia hacia Norteamérica.
- Se le acusa no solo de narcotráfico, sino de ordenar múltiples asesinatos para eliminar rivales o castigar deudas, incluyendo la ejecución de una pareja inocente en Canadá por error de identidad.
- El FBI lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados y cree que se esconde en México, protegido por el Cártel de Sinaloa; la recompensa por información que lleve a su arresto asciende a 15 millones de dólares.