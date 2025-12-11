Avioneta se desploma sobre un vehículo en Florida y provoca el cierre de la autopista
La avioneta tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia y chocó con vehículos que transitaban por la Interestatal 95 de Florida.
- Las imágenes virales muestran cómo la avioneta (una Beechcraft 55) desciende repentinamente sobre la Interestatal 95 en el condado de Brevard, golpeando el techo de un Toyota Camry en movimiento antes de detenerse.
- pesar de la gravedad del impacto, el piloto y su pasajero (ambos de 27 años) salieron ilesos. La conductora del auto, una mujer de 57 años, sufrió solo heridas leves y fue trasladada al hospital en condición estable.
- El piloto reportó problemas en los motores poco antes del accidente, obligándolo a intentar un aterrizaje de emergencia en la vía rápida, lo que provocó el cierre de la autopista durante horas para la investigación de la FAA.