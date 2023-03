Videos: Enfrentamientos antes del Napoli vs Frankfurt en Champions League

Este míercoles instantes antes del duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2023 Napoli vs Frankfurt, se han registrado enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos, según medios locales la ciudad de Nápoles en Italia está convertida en un caos.

Según los primeros reportes los aficionados del Frankfurt de Alemania se habrían unido a los del Atalanta de Italia para atacar a la gente del Napoli en las afueras del Estadio Diego Armando Maradona.

Enfrentamietos previo al Napoli vs Frankfurt

En varios videos difundidos en redes sociales se alcanza a ver el caos y los disturbios de los enfrentamientos entre aficionados en calles de Nápoles en Italia previo al Napoli vs Frankfurt.

Es Nápoles. Hoy. Son los ultras del Eintracht. pic.twitter.com/tZx59pntsx — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) March 15, 2023

Los llamados Ultras del Frankfurt se han enfrentado incluso a la policía y han quemado vehículos, la ciudad según medios es un caos total:

Es un escándalo lo que está ocurriendo en Nápoles.

Descontrol total en la previa de #NapoliEintracht.

Los ultras visitantes enfrentados a la policía.

El partido debería suspenderse.

Los leo…



pic.twitter.com/cu2CMGr64s — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 15, 2023

Los aficionados del Napoli buscan encontrarse a los alemanes en calles de Nápoles:

💣 Los aficionados del Nápoles van a por los alemanes. pic.twitter.com/egqbNgWtj2 — NEKO Deportes (@NEKODeportes) March 15, 2023

¿Podría suspenderse o cancelarse el Napoli vs Frankfurt?

Hasta el momento la UEFA ni la Champions League se han pronunciado sobre lo acontecido en Nápoles previo al partido Napoli vs Frankfurt de la Champions League 2023 por lo que habrá que esperar a que las autoridades tanto de seguridad de la ciudad como las del futbol emitan alguna declaración y tomen medidas sobre si se jugará o no el Napoli vs Frankfurt a una hora de que se de el silbatazo iniciale en el Estadio Diego Armando Maradona, como parte de la vuelta de los octavos de final.

