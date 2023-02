Super Bowl LVII: Posible setlist de Rihanna para el halftime show

La cuenta regresiva para el Super Bowl LVII ha comenzado, pero uno de los momentos más esperados por los fans es el show del medio tiempo, ya que durante unos 13 minutos Rihanna cautivará a millones de espectadores.

La cantante y diseñadora ha mencionado que su espectáculo representará a las mujeres negras de su país; por lo que muchos ya tienen altas expectativas sobre lo que podría suceder en el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale, Estados Unidos.

Canciones que interpretará Rihanna en el Super Bowl

La intérprete de Barbados ha declarado que ha sido muy complicado hacer la elección de sus canciones para el espectáculo, sobre todo porque es difícil reducir 17 años de carrera en pocos minutos. Detalló que se han hecho alrededor de 39 versiones de setlist y que incluso algunas de las canciones más relevantes podrían quedar fuera.

En redes sociales ha comenzado a circular una posible lista de canciones que seguramente estarán presentes en el halftime show, entre las que destacan: “Diamonds”, “Only Girl (in the world), “We Found Love”, “Pon de replay”, “Umbrella”, “Work”, “Can’t Remember to Forget You”, “Don’t Stop the Music”, “This Is What You Came For”, “Love the way you lie” “The Monster” (ft. Eminem), “Where have you been” y “Love on the Brain”; aunque esto no ha sido confirmado.

Por su parte, algunos fans han pedido revivir en el show del medio tiempo del Super Bowl LVII, éxitos como:

*Needed Me

*Love On the Brain

*Umbrella

*Stay

*This is What You Came For

Lo cierto es que esta pretende ser una gran presentación, ya que marcará el regreso de Rihanna a los escenarios tras un largo periodo de ausencia.

A qué hora cantará Rihanna en el Super Bowl 2023

El evento deportivo iniciará a las 17:30 horas, tiempo de la Ciudad de México (CDMX), sin embargo no existe una hora determinada para el halftime, ya que este depende de cómo se vaya desarrollando el partido. Por ello, la presentación de Rihanna podría llevarse a cabo entre las 18:45 y 19:00 horas.

Qué invitados podría tener Rihanna en el halftime show

Durante la presentación del medio tiempo es común que el artista principal sume a otros invitados. Para este año se especula que Rihanna se presentará sola, pero en caso contrario podría contar con celebridades como:

*Jay-Z

*Drake

*Coldplay

*Calvin Harris

