Estos son los partidos de este viernes 21 de junio que no te puedes perder la Copa América y la Eurocopa

Por si fuera poca la pasión que desborda la Eurocopa 2024, este jueves comenzó la Copa América 2024 con victoria de Argentina 2-0 sobre Canadá. Si no te quieres perder los partidos y sobre todo de conocer a los ganadores, te contamos quienes jugarán este viernes 21 de junio.

Este mes de junio se come y se respira futbol desde las 07:00 horas Eslovaquia se enfrentará a Ucrania ; después le sigue Polonia vs. Austria y para cerrar la jornada de la Eurocopa 2024, Países Bajos jugará vs. Francia.

Estos son los partidos de la Eurocopa 2024 de este 21 de junio

Los juegos de la Eurocopa 2024 se jugarán en los siguientes horarios:

Eslovaquia vs. Ucrania 07:00 horas



Polonia vs. Austria: 10:00 horas



Países Bajos vs. Francia: 13:00 horas

Cabe recordar que estos equipos corresponden al Grupo D, en donde Países Bajos está empatado con 3 puntos con Francia, así que este próximo juego define el futuro de ambos equipos. Mientras que Polonia y Austria van por su primer triunfo en la Eurocopa 2024.

¿Jugará Kylian Mbappé con Francia ante Países Bajos, pese a su fractura?

En el partido pasado frente a Países Bajos, Mbappé el jugador más joven de Francia salió fracturado de la nariz, por lo que su futuro en la Eurocopa era un tanto indeciso, pero ahora en cara a su enfrentamiento de mañana las nubes comienzan a disiparse.

A Kylian Mbappé se le vio entrenando junto con sus compañeros antes del duelo con Países Bajos, sin embargo, portaba una máscara de protección por su fractura de nariz que sufrió en el campo de juego el pasado 17 de junio.

Al parecer Mbappé estará disponible para el encuentro del viernes ante Países Bajos en la Eurocopa 2024, donde volverá a retomar su puesto como capitán y demostrar por qué lo comparan con Donatello, su tortuga ninja favorita.

¿Qué equipos de la Copa América 2024 juegan este 21 de junio?

Una vez finalizados los partidos de la Eurocopa 2024, ahora te puedes pasar a ver la Copa América 2024, donde verás encuentros entre:

Perú vs. Chile a las 18:00 horas

