Manchester City pagaría hasta 350 millones de euros por Erling Haaland

El Manchester City alcanzó un acuerdo para fichar al delantero noruego Erling Haaland del Borussia Dortmund a partir del 1 de julio, informó este martes el club de la Premier League en un comunicado.

El equipo inglés no proporcionó detalles financieros del acuerdo, pero medios alemanes informaron que el costo total de comprar a Haaland en una operación de varios años podría superar los 300 millones de euros, es decir 316,08 millones de dólares, incluyendo salario, honorarios de los agentes y bonificaciones.

El valor del delantero de 21 años se disparó gracias a su prolífico rendimiento en el Dortmund tras llegar procedente del Salzburgo austriaco hace dos años y de acuerdo con transfermarkt su valor es de 150 millones de euros.

Bigger than a game 🇺🇦 pic.twitter.com/3oxDTt4k7h — Erling Haaland (@ErlingHaaland) April 26, 2022

Aunque el club señaló que discuten los términos del contrato del jugador, medios deportivos señalan que se pagarían 80 millones para el Borussia Dortmund. 40 millones por año, durante cinco años para el jugador. Y las comisiones: 30 millones para el padre de Haaland; y 50 para la agencia que representa Erling Haaland.

Los números de Erling Haaland con el Dortmund

Haaland ha marcado 85 goles en 88 partidos con el Dortmund desde su debut en enero de 2020. Fue el máximo goleador de la temporada pasada en la Liga de Campeones y en la UEFA Nations League.

Esta temporada anotó 21 tantos en 20 encuentros como titular en la Bundesliga, torneo en el que su equipo se encamina a terminar segundo detrás del campeón Bayern Munich cuando la temporada concluya el sábado. No obstante, no logró clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones y cayó a la Europa League, donde no pasó de los playoffs.

El Manchester City puede confirmar que ha llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso del delantero Erling Haaland al Club el 1 de julio de 2022.



El traspaso permanece sujeto a que el Club y juagdor finalicen los términos. pic.twitter.com/NaZT69NRJP — Manchester City (@ManCityES) May 10, 2022

Dortmund ya busca sustituto para Erling Haaland

El City está buscando sustituto para Sergio ‘Kun’ Agüero después de que el delantero argentino, el máximo goleador de todos los tiempos del club con 254 goles, fichó por el FC Barcelona en una transferencia gratuita el año pasado.

El delantero brasileño Gabriel Jesus no logró confirmar su lugar en la alineación titular y su entrenador, Josep Guardiola, desplegó a menudo a un centrocampista como “falso nueve” liderando el ataque.

El Dortmund está interesado ahora en el delantero del Salzburgo, Karim Adeyemi, como posible reemplazo de Haaland.

