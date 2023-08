Luis Rubiales no dimitirá a su cargo tras beso a jugadora de Pachuca femenil

#PasiónInternacional | 🚨🎙️ Luis Rubiales, culpó a la víctima en la Asamblea extraordinaria de la Federación Española:



"Ella (Jenni Hermoso) fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije: '¿un piquito?' y ella me dijo, 'vale'" pic.twitter.com/EXQMBj2ORD