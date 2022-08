Fallece el luchador poblano Guerrero Espacial a los 43 años

La lucha libre está de luto una vez más, después de que se informó que el luchador poblano Guerrero Espacial, falleció a los 43 años de edad, informó la cuenta de la Arena Coliseo San Ramón.

Isidro González González, conocido como Guerrero Espacial, era un luchador de la Arena Puebla, y se sabe que su última presentación fue el 4 de julio, combatiendo junto con Sombra Diabólika contra los luchadores Millenum y Meyer.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Guerrero Espacial, pero varios luchadores expresaron su sorpresa por el fallecimiento prematuro del gladiador poblano.

Luchadores lamentan la muerte de Guerrero Espacial

Varios luchadores publicaron mensajes en los que lamentaron la muerte de Guerrereo Espacial a quiene dijeron recordarán con cariño.

“Pillo aún el sábado estamos riendo y como olvidar lo que pasamos ese día. Me destroza el alma cada cosa que pasamos juntos, cuántas platicas, risas, incluso hasta llorar cada vez que me salvaste de mis desmadres y te agradezco que nunca me dejaste cuando salimos de fiesta”, escribió el luchador Virgo Reyes





Apenas el pasado 12 de junio del 2020, su hermano Ares, quien también era luchador, perdió la vida, de acuerdo con medios locales.

Además, Guerrero Espacial es el segundo luchador poblano que muere en meses recientes, ya que Toro Bill Jr, murió en abril del año pasado, unos minutos después de luchar.

Aunque no se saben las razones, fallecimientos súbitos y a corta edad han marcado la lucha libre mexicana, como la del Hijo del Perro Aguayo en 2015 o la de La Parka en 2020.

Ambos atletas murieron cuando se llevaba a cabo una función, en el caso del Hijo del Perro Aguayo en Tijuana, mientras que la tragica muerte de La Parka ocurrió en Hermosillo.





adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

sga