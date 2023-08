¿Qué fue de Julio ‘La Momia’ Gómez, campeón del mundo sub 17 con México?

Para nadie es un secreto que el futbol mexicano se encuentra atravesando en la actualidad una de sus peores crisis, y prueba de ello fue la lamentable participación de la selección tricolor en el mundial de Qatar 2022 y hasta la reciente edición de la Leagues Cup; hay quienes aseguran que esto es consecuencia de la poca continuidad que se tienen con las categorías inferiores, pero hoy hablaremos de uno de esos personajes que prometía ser la nueva figura del balompié nacional y se perdió en el camino, se trata de Julio ‘La Momia’ Gómez.

Desde 2011, todo apuntaba a que la Selección Mexicana sería una de las que lideraría los mundiales del fútbol en un futuro, pues mucho se aseguraba que el momento de brillar del tricolor sería desde Brasil 2014 o bien en Rusia 2018, pues los jóvenes que se coronaron con la sub17 casi seis años antes estarían en una edad madura y lista para competir con las potencias mundiales del famosos deporte.

Personajes como Carlos Fierro, Antonio Briseño, Jorge Espericueta, Kevin Escamilla y Julio Gómez se volvieron los líderes a seguir para ser los rostros de las nuevas generaciones, siendo este último el que obtuvo una gran popularidad por su entrega y pasión dentro y fuera del campo de juego, pero lo que se perfilaba a tener una exitosa carrera quedó inconclusa, pues a sus 28 años de edad se encuentra retirado y luce irreconocible.

Recordemos que el joven tenía tan sólo 17 años de edad cuando fue bautizado como ‘La Momia’ Gómez, pues se disputaba la Semifinal del Mundial Sub-17, y previo gol que lo inmortalizó en la historia del balompié nacional , tuvo un escalofriante choque de cabezas con uno de sus adversarios por lo cual tuvo que ser vendado y gracias a eso se ganó el mote con el que hasta la fecha se le conoce.

A pesar de su lesión, el joven tenía todo el sueño de marcar una diferencia para su equipo, por lo que es recordado por la espectacular chilena que protagonizó en contra de Alemania, mismo por el que la que el tricolor pudo avanzar a la final y coronarse como bicampeón del mundial Sub 17, categoría en la que México era una clara potencia en el deporte.

Mexsport Así ha cambiado el futbolista Julio ‘La Momia’ Gómez

Tras su debut en Pachuca, el mundial le bastó para ser considerado para uno de los equipos más populares de México, por lo que en la siguiente temporada legó a las filas de las Chivas del Guadalajara, pero no todo fue color de rosa, pues su mal desempeño lo llevó a salir y participó en otras escuadras como Correcaminos, Cafetaleros, Chiapas, Tepic, Zacatepec, Cruz Azul Hgo., y Colima.

Sin embargo, su etapa final dentro del deporte más popular del mundo fue con San José, pues a pesar del talento que siempre representó fue en 2020 cuando decidió retirarse de manera definitiva, pues él mismo aseguró que la fama lo hizo perder el piso y que su carrera se viera truncada justo cuando se encontraba en la cima del éxito.

¿Qué fue de Julio ‘La Momia’ Gómez?

Fue en octubre de 2022 cuando el exdeportista concedió una entrevista para el programa Chute TV, en donde habló de su carrera, además de asegurar que a pesar de que ya no juega de manera profesional, le gusta mantenerse activo en diferentes torneos de forma amateur, video que se ha viralizado gracias a la plataforma de TikTok.

“Después de ser jugador profesional, uno quiere seguir jugando fútbol, y creo que estos torneos ayudan mucho para seguir activo y más en unos torneos como lo es la Copa Alianza. Como todo futbolista hay ciclos en la vida, la verdad yo lo tomo con mucha seriedad, en cualquier campo que me paro a jugar yo siempre trato de ganar y dar lo mejor de mí”, declaró.

Anteriormente, el exfutbolista ya había hecho diferentes entrevistas en donde reveló haber perdido el piso en algún momento de su carrera, misma que lo llevó a que con tan sólo 25 años de edad no encontrará equipo a pesar de ser de las figuras campeonas del mundo con el tricolor.

“A lo mejor sí… perdió el piso, cuando eres joven y no tienes los pies sobre la tierra a lo mejor sí, en mi mente pasaba que ya había logrado todo y la verdad es que no, faltaba un recorrido grande. No solo era ser campeón del mundo, sino hacer una carrera en Primera y consolidarme”, dijo a un medio deportivo vía telefónica en abril de 2022.

